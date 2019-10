Asterix no está en el canon occidental de Harold Bloom. Podría. Se publica un nuevo título, 'La hija de Vercingétorix'. Será el cuarto álbum de Jean-Yves Ferri y Didier Conrad, que tenían ganas de «desarrollar personajes femeninos». Es una adolescente pelirroja antisistema escrita antes del surgimiento de Greta Thunberg (se parece más a Mónica Naranjo). Signo de los tiempos. Más allá de sesudos análisis sobre Shakespeare, Bloom clamaba desde Yale contra la crítica literaria enloquecida de las minorías, sobre la lectura acomplejada. Sobre las legiones de estudios culturales que no eran más que una escuela de resentimiento. Ha contado su mujer que hasta el jueves estuvo dando clases en Yale. Su muerte no borra 'El canon occidental' o 'La ansiedad de la influencia', pero sí apaga su voz resistente entre tanto memo universitario. Cuando era bueno con los buenos era muy bueno, cuando era malo con los malos (y bobos) era mejor.