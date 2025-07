El bloc de cada día

Cada día, a instancias de mis amigos cuerdos y cautelosos que ya no saben si diagnosticarme prematuro candor o simple chifladura, como escribe el poeta, ... abro el bloc de mi optimismo y uno por uno repaso los datos que, a la luz de la fe, descubro como señales del amor de Dios.

Amor que descubro presente en las miradas, gestos y en el aire que respiro desde las ventanas grandes y conmovedoras del salón de casa que a modo de mirador me permite disfrutar de Málaga desde donde se ven otras ventanas y otras gentes por las que rezo, sin que ellas sepan que lo hago: pido para que les vaya bien en la vida. Algo que también hago cuando me cruzo con una ambulancia; pido que le mejore la salud al enfermo que va en ella o se va a recoger. También rezo cuando me cruzo con un coche fúnebre, encomiendo el alma del cadáver que trasladan o trasladarán.

Ocurre a diario, porque no se mueve nada, que, el cementerio no está demasiado lejos de casa, pero lo acerco con el alma y eso me gusta; me recuerda que un pueblo sin historia la repite, allí yacen quienes nos precedieron; también evoca que, en algún momento, si no en ese, en otro lugar reposarán mis restos.

Pero mientras eso ocurre y mientras a tiempo y destiempo nos saturan la política, temperaturas y banalidades varias sigo intentando vivir en paz, contemplando la vida con fe. Esa vida repleta de experiencias intensas comunes que todos alguna vez hemos sentido, vivido o soñado. De amaneceres como el de hoy. Quizá por eso sea innecesario que lo recuerde: tomemos partido por nuestra historia de vida y de fe; que no nos confisquen la palabra, que no nos roben el horizonte, tampoco el trascendente.