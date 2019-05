SI BLANQUEAS NO CONDUZCAS

Y mucho menos si has bebido o te has sometido a la ingesta de sustancias de ésas que parece que contribuyen a un estado de felicidad transitoria y perniciosa. Me ha venido a la cabeza el recuerdo de un famoso que nos inducía en un perfecto castellano con acento de Minnesota, por lo menos, con más zetas de lo necesario, a separar dos actividades por su incompatibilidad. El alcohol y la conducción. Siempre se piensa en lo etílico cuando se alude a la bebida. Se ha dado a la bebida es una forma elegante de decir que se es un borrachuzo sin remedio. Por suerte, nadie se confunde porque yo me he dado a la bebida, pero de gaseosa. Consumo grandes cantidades diariamente y he contagiado de esta costumbre a todos los que trabajan en mi antiguo despacho. Cuando escasean las botellas cunde el pánico y por correo electrónico se dan las oportunas instrucciones para reponer la bodega. Es un vicio como cualquier otro y me parece que el líquido tiene propiedades adictivas porque produce más sed y se trasiega permanentemente. Por fortuna, la divina libre competencia hace que los precios del producto estén por los suelos y la imaginación de los fabricantes se estruja para obsequiarnos con nuevos sabores, algunos que evocan aromas que provienen de elementos para mí totalmente desconocidos por lo que ignoro a qué saben. Agua de floripondio está próxima a aparecer, seguro.

Es que leo que unos ciudadanos, en realidad, dos ciudadanos y una ciudadana, montados en una algo roñosa furgoneta de color azul celeste, después de darse la gran vida y castigarse con una cena muy bien regada no sé dónde, se salieron dela carretera y cayeron por un barranco. Sobrevivieron, pero quedaron contusionados y hubo que llevarlos al hospital. La policía, muy respetuosa con sus pertenencias, se limitó a custodiar el poco atractivo vehículo. La cosa no habría pasado de allí salvo lo pertinente a la imputación por lo perjudicados que estaban para manejar en esas condiciones. La cosa se animó cuando el menos averiado de los tres viajeros volvió y dio una confusa explicación, el hombre es lituano y probablemente el funcionariado no domina esa lengua lo que no es reprochable porque no está muy difundida y las academias aún no la han incorporado en sus programas de estudio. A lo mejor estoy presumiendo algo sin ningún fundamento porque igual el retornado habla español mejor que yo. Bueno, en cualquier caso, se dio a entender que venía, no en busca del cacharro que se encontraba peor que cuando emprendió viaje sino de su dinero. Esta pretensión es de lo más legítima, todos buscamos nuestro dinero, algunos, hasta matan por él, lo que no está nada bien, dicho sea de paso. El problema es que no se trataba de moco de pavo. Dentro de la carraca había nada menos que un millón de euracos. La moneda europea sufre este cambio en su denominación cuando se junta con muchos de sus congéneres.

Siempre es de agradecer que los turistas vengan a Marbella con el bolsillo bien repleto y se dejen allí todo lo que puedan. Los bares, restaurantes y hoteles lo agradecen mucho. También los que prestan servicios. Pero todo tiene un límite y ese límite lo establece con precisión la normativa que regula la prevención del blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Nuestro legislador ha desoído a Vespasiano y a su aserto de pecunia non olet. Ahora olet y regular no más. Ya el colchón como depósito del capital ha pasado de moda y se estima que lo que no está en los bancos es malo, malísimo. Incluso se nos anuncia que dentro de unos años no servirá ni para comprar el periódico ni para tomarse un café. Todo con tarjeta. Esta tendencia no es ajena, soy un mal pensado, al poder de las entidades bancarias a quienes la eliminación del numerario les viene muy bien porque sólo les da dolores de cabeza. Los quebrantos de las cajas, los transportes blindados, los asaltos, las cajas de seguridad que apenas les rentan nada. Las tarjetas son más prácticas, incluso para el usuario que lleva el crédito en treinta y dos centímetros cuadrados y que con recordar una combinación de números tiene el mundo a sus pies. Para los comerciantes, el asunto no es del todo malo porque si bien les cobran comisión, creo, por acreditarles el producto en sus cuentas, el consumo se estimula con estos mecanismos-

Volviendo a los paisanos, se han quedado machacados, sin transporte y sin dinero hasta que prueben su origen lícito que ojalá lo sea y lo puedan acreditar. A lo mejor me he pasado y son unos angelitos pero del multazo no los libra nadie.

A pesar de la presunción de inocencia.