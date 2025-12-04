Black Friday en la Ley europea de IA

Las rebajas han llegado también a la Ley europea de inteligencia artificial (AI Act). Este pasado 19 de noviembre, la Comisión Europea presentó su proyecto ... de simplificación de sus leyes digitales, que todavía tienen que validar tanto los Estados miembros en el Consejo como el Parlamento Europeo. Bruselas ha decidido flexibilizar parte de su marco legislativo sobre inteligencia artificial tras meses de presión coordinada por la industria y por el Gobierno de Estados Unidos, ahora bajo la influencia directa de la administración Trump. El objetivo oficial declarado es 'aligerar cargas', evitar una fuga de innovación hacia Asia y frenar el creciente descontento empresarial con un ecosistema normativo considerado excesivamente rígido.

Nuestro actual reglamento europeo en esta materia entró en vigor en agosto de 2024, aunque su implementación total estaba fijada para dos años más tarde. La publicación de este reglamento supuso un hito global: era la primera vez que una gran potencia económica establecía un marco regulatorio integral y vinculante para la inteligencia artificial. Europa introdujo un enfoque claro y escalonado para regular la IA, categorizando las aplicaciones según el riesgo que suponían para la seguridad, los derechos fundamentales y la democracia. El reglamento puso el foco en la protección de los derechos fundamentales, la privacidad, la no discriminación y la transparencia. Fue una respuesta directa a los modelos más opacos o puramente mercantilistas. Su objetivo principal era proteger a los ciudadanos y a la democracia: la IA debía servir a las personas. Un modelo totalmente diferente a los liderados por los gigantes tecnológicos mundiales, con un EE. UU. apostando por una 'soft law' que facilita la innovación para liderar el mercado, o China con su control estatal y soberanía tecnológica. El AI Act europeo ha sido un poderoso intento de exportar los valores democráticos y de derechos humanos a la gobernanza global de la IA.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, detalló el alcance del nuevo proyecto, que retrasará la entrada en vigor de los requisitos de transparencia y de las sanciones por no controlar las aplicaciones catalogadas como peligrosas. La supervisión a la que deberían someterse los sistemas de IA de alto riesgo —como, por ejemplo, los relacionados con la práctica médica o con la seguridad de infraestructuras críticas— es la que ahora se propone retrasar hasta 16 meses: en vez de empezar a aplicarse en agosto de 2026, como se preveía inicialmente, se alarga el plazo hasta diciembre de 2027. El argumento de Bruselas para justificar esta concesión es que, antes de imponer el cumplimiento de la norma, deberán haberse publicado los estándares que delimiten qué es y qué no es aceptable que hagan estas herramientas.

El proyecto de refundación de normativas digitales presentado incluye también novedades en el ámbito de la protección de datos. Los cambios facilitarían a las empresas de tecnología el uso de datos personales para entrenar modelos de IA sin pedir consentimiento y tratar de poner fin a la 'fatiga de los banners de cookies', reduciendo el número de veces que los usuarios deben dar su permiso para ser rastreados. La concesión de datos adicionales para entrenar modelos de IA se justifica como un intento de impulsar a las empresas europeas del sector. Este nuevo itinerario europeo supone un claro retroceso en los objetivos iniciales del AI Act. A nadie en este sector se le escapan las verdaderas razones de este periodo de rebajas —este Black Friday normativo— en la aplicación de la ley. La Comisión Europea ha cedido a las presiones de las Big Tech en casi todo lo que pedían, así como a los deseos de Trump, que llegó a calificar la normativa europea de IA de 'excesiva'. Parece más una rebaja de estándares de seguridad que una simplificación de procesos, como propugna Bruselas. El reglamento de la IA ya comportaba un equilibrio delicado entre tecnología y protección de derechos, y ahora surgen muchas más dudas. No es una buena noticia para el modelo europeo humanocéntrico de gobernanza de la IA.

Debemos preguntarnos quién se beneficia realmente de esta amplia desregulación. No podemos ceder en nuestra estrategia de defensa de derechos solo con el pretexto de simplificar o corregir un supuesto sesgo 'antiinnovación' que invocan algunos políticos y empresas europeas. Sin duda, asistimos más a un proceso de desregulación encubierta que a una simplificación real. Estos cambios propuestos no harán que Europa sea más competitiva ni favorecerán la soberanía tecnológica; la harán más dependiente de las Big Tech, perfectamente conscientes de su posición dominante en el mercado global.

Europa corre el riesgo de confundir agilidad con renuncia. La simplificación no puede convertirse en un atajo que debilite aquello que nos hacía diferentes: un modelo donde la innovación no avanza a costa de los ciudadanos, sino con ellos. Si Bruselas convierte el AI Act en un reglamento líquido, maleable a cada corriente política o económica, perderá no solo autoridad regulatoria, sino legitimidad moral para liderar el debate global sobre la IA. La carrera tecnológica no se gana bajando estándares, sino sosteniéndolos con convicción y adaptándolos sin diluir su esencia. En un mundo donde la velocidad manda, Europa solo seguirá siendo relevante si demuestra que puede proteger derechos sin frenar el progreso. Ceder hoy puede salirnos caro mañana: lo que se rebaja en un Black Friday normativo rara vez recupera su valor original.