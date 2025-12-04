Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Black Friday en la Ley europea de IA

Asistimos más a un proceso de desregulación encubierta que a una simplificación real

José Antonio Trujillo

José Antonio Trujillo

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Las rebajas han llegado también a la Ley europea de inteligencia artificial (AI Act). Este pasado 19 de noviembre, la Comisión Europea presentó su proyecto ... de simplificación de sus leyes digitales, que todavía tienen que validar tanto los Estados miembros en el Consejo como el Parlamento Europeo. Bruselas ha decidido flexibilizar parte de su marco legislativo sobre inteligencia artificial tras meses de presión coordinada por la industria y por el Gobierno de Estados Unidos, ahora bajo la influencia directa de la administración Trump. El objetivo oficial declarado es 'aligerar cargas', evitar una fuga de innovación hacia Asia y frenar el creciente descontento empresarial con un ecosistema normativo considerado excesivamente rígido.

