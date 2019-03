Las biznagas que vendrán Es difícil encontrar otro festival de cine que reparta un número de premios tan exagerado TXEMA MARTÍN Martes, 26 marzo 2019, 00:08

Ya nos ha dado tiempo a recuperarnos de la sobredosis de cine y de la ausencia de entusiasmo que ha caracterizado la vigésimo segunda edición del Festival de Málaga. Si se trata ésta de una edición que vaya a pasar a la historia por algo es algo que sólo puede definir el paso del tiempo. Históricamente aquí, donde entre las ciegas gana la tuerta, nos quedamos impresionados por 'Las distancias' o 'Callback', de las que apenas hemos vuelto a oír, y acertamos al premiar cintas relevantes como 'Verano de 1993' o '10.000 km' cuyo director, Carlos Marques-Marcet, ha vuelto a ganar este año la Biznaga a mejor película española, que no quiere decir 'en español'; el certamen continúa con la respetable dicotomía de dar dos premios a mejor película. En este sentido, es difícil encontrar otro festival de cine que reparta un número de premios tan exagerado. Ya debe de estar por encima del medio centenar de galardones al año, si no más. Damos dos biznagas a mejor película, una la 'belleza comprometida' (sólo a mujeres) y otras dos al mejor 'look', biznagas a equipos artístico y técnico repartidos en varias secciones; por no hablar de una gala exclusiva para el cine malagueño que resulta tremendamente complaciente en un certamen que ya de por sí tiende a no saber decir que no.

Y no hay que referirse solo a empezar y terminar el festival con sendas películas protagonizadas por Dani Rovira, a cada cual peor, sino por la exageración de colocar nada menos que 24 películas en la Sección Oficial, 22 de ellas a concurso, que se dice pronto, lo que significa que si hay algún humano en La Tierra que bien por cariño o por obligación se vea en la tesitura de verlas todas, habrá días que tenga que apechugar nada menos que con cuatro películas. En total se han proyectado según los propios organizadores unas 500 películas, una cantidad muy bruta. No hay derecho a proponer este sacrificio entre sus propios admiradores. Es cierto que se la historia de este certamen no se caracteriza precisamente por la excelencia de su programación, tanto es así que hemos terminado adquiriendo la injusta manía de criticar la programación antes de ver las películas, pero a fin de cuentas había pocas que tuvieran buena pinta y al final hablamos de un número tan elevado de proyecciones que resulta imposible no dar en el blanco con alguna. Básicamente, programarse la semana de festival es lo más parecido a buscar petróleo.

No hay que se catastrofista: han pasado cosas muy buenas en este festival. Se ha visto un buen puñado de películas buenas y han venido a Málaga grandísimos personajes. La sección dedicada a la industria ha tenido excelentes impresiones entre los afectados aunque. El Festival además nunca tiene reparos en contaminarse por la televisión. En eso el tiempo sí le ha dado la razón. Pero todos estos flashes no deben cegarnos ante la realidad: un festival, para empezar, debe resultar divertido.