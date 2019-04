Biografía del indeciso

España es una precampaña eterna. Una banda sonora chillona de una caravana electoral que nunca se detiene. La primavera de mítines y debates, nos trae ecos de un Bécquer olvidado. Del colegio en el ángulo oscuro, de sus votantes tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase la urna. ¡Ay! Pensé. ¡cuántas veces el indeciso, así duerme en el fondo de su alma, y con una voz, como la de Lázaro, espera que le diga: levántate y vota.

Las interesadas encuestas que dejaron de predecir y sólo obedecen a quienes las pagan, nos quieren hacer ver a la fuerza lo que no es real. España no es un país de indecisos. Que nadie quiera confundirnos. Otra cosa es que no quiera ser señalado el que es preguntado por su intención de voto. Demasiadas cazas de brujas mediáticas como para caer en ese error. La democracia es una conspiración de silencio en torno al voto individual que las encuestas se empeñan en dinamitar, pero esa es la grandeza de la libertad que todos queremos nos sea respetada. Los 'reality' televisivos han querido imponernos una sociedad de 'gran hermano' en la que la libertad es una excepción, y donde la intimidad es expuesta como objeto de consumo, y en este caso como materia para las encuestas. Son tantas las sociedades occidentales que en diferentes comicios han dejado en evidencia a la endeble evidencia sociológica de las encuestas que cuesta creer como alguien se gasta un euro en ellas.

Estos días son herederos del tiempo en el que las mayorías absolutas dejaron de formar parte del paisaje de nuestras cámaras y ayuntamientos. La inevitable fragmentación del voto ciudadano, cada vez más exigente con el depositario del mismo, obliga a que las formaciones políticas lleguen a acuerdos razonables por el bien de la sociedad en su conjunto. Esta nueva realidad ha probado ya el placebo de los tibios, la temperatura del agua que ni quema ni hiela. Los electores pedimos a los políticos que no queremos perdernos en sus dobleces y que nos sentimos reconocidos en las palabras del apóstol Santiago cuando decía: «Que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no».

La biografía del indeciso es un folio en blanco sin punto final. El voto oculto en las encuestas no moverá el esperado voto culto o cualificado con el que algunos sueñan, porque no existen cualidades en el voto ni en los votantes. Es tan irreal esa percepción como lo es la constatación de un posible voto oculto. La España que se acostará mañana habrá apostado o bien por la solución andaluza o por la solución catalana. A partir de ahí, el indeciso caerá en el olvido.