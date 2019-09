¡Bienvenido al trabajo!

Llega uno al trabajo después de las vacaciones con la sensación de que todo comienza de nuevo, aunque haya cosas que no terminan nunca. Septiembre es el mes de los reencuentros y de la vuelta a la rutina después de que agosto se haya despedido con la promesa de volver el próximo año. Los calores agosteños parece que paran el tiempo, pero al tiempo no lo detiene nadie. Todos los veranos hay alguna noticia que sobresale del resto y que se convierte en la comidilla de las sobremesas. En esta ocasión, la palma se la ha llevado en Andalucía el brote de listeria, que ha provocado ya tres muertes, cinco abortos y más de 200 afectados. Aunque las bacterias son un enemigo peligroso para el ser humano, este tipo contaminación de los alimentos no tendría que suceder. La seguridad de la cadena alimentaria queda en entredicho con sucesos como el de la listeria. Lo malo de estas situaciones es que se adoptan medidas cuando ya es demasiado tarde. Ahora se determinarán las culpas y se investigará para saber por qué la carne mechada y otros productos estaban en mal estado, pero el daño originado es irreversible. En cuestión de alimentos, la garantía de que lo que comemos no nos va a llevar para el otro barrio tiene que ser máxima. Y, en este caso, es evidente que los controles han fallado estrepitosamente.

Como decía, septiembre es el retorno del guerrero, que, tras un periodo de descanso, retoma sus actividades laborales con las pilas cargadas y la nostalgia de los días que ha podido dedicar a sus aficiones. Cada uno emplea el tiempo libre como mejor considera: viajar, leer, ver películas o series, broncearse sin miedo al sol, pasear al amanecer o al atardecer, adentrarse en los deportes de riesgo o, simple y llanamente, disfrutar del sofá. Cualquier opción es válida cuando no hay que estar pendiente del despertador y se puede dejar de lado el teléfono móvil sin que se adueñe de uno la mala conciencia de no mirar cada dos por tres el WhatsApp. ¡Qué felicidad! Ahora, que todo ese ocio no es más que un bonito recuerdo, hay que ponerse al día y huir de lo que llaman síndrome postvacacional, que en el fondo no es más que la certeza de que hay 11 meses por delante hasta que de nuevo llegue agosto con sus días de calor, chicharras y siestas sin prisas en el despertar. Pero, bueno, malo será no amoldarse a este septiembre que nos anuncia que el traje de cigarra hay que cambiarlo por el de hormiga. Si usted, amigo lector, es de los que han agotado sus vacaciones, no se preocupe. Ya falta menos para las del año que viene. ¡Bienvenido al trabajo!