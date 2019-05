Ya se ha pasado el Día de la Madre. A ver qué es lo próximo. Que hasta eso daba problemas. No entiendo lo malo de los anuncios de El Corte Inglés que bajo la foto de una señora decía «97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas. 100% madre». Veo muchos perfiles de periodistas en Twitter que se consideran feministas y ponen «madre». ¿Y qué? Había quien pedía que el Día de la Madre no se comprara machismo. Aquí tenemos a estas y en EE UU a los alumnos que quieren echar a Camille Paglia de la universidad porque les ofende, porque no sostiene los dogmas del feminismo y los axiomas de lo LGTBI. Niñatos despreciando debates y las verdades una barquera que no es de la religión verdadera. Como estas ofendidas aquí. Lo peor no es que estemos sin dioses, que decía Flaubert y repitió Yourcenar en sus 'Memorias de Adriano', lo peor es que algunos han adoptado de religión la que tiene un bicho bola de Dios. Y las memorias de Woody Allen, sin editor.