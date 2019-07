Tenemos un ángel más. Se nos ha ido Benjamín, y nos ha dejado a todos con un mal rato grande, pero también con una mala conciencia tremenda. Con la historia de Benjamín nos damos cuenta de sopetón que algo estamos haciendo mal, muy mal, y que así no podemos seguir. Se ha tenido que morir un niño de 7 años, preciosos y escasos 7 años, para que hagamos un examen autocrítico de conciencia.

Marbella y Málaga lloran la muerte de Benjamín, pero más nos vale que hubiéramos hecho algo por él en su vida. Como sus amigos los bomberos, o los propietarios del gimnasio que había en las cercanía de su humilde casa, o el dueño de la tienda de colchones que le regaló uno nuevo. Benjamín pasó de soñar jugar la Champions League con el Málaga a hacerlo con un ascensor para, simplemente, poder llegar, en su sillita de ruedas, a su colegio, o a dar una vuelta de vez en cuando por la calle. Un maldito, inesperado, traicionero e injusto tumor cerebral le amputó de golpe sus ilusiones y lo postró en una silla de ruedas. En medio de la lujosa Marbella, donde tanto sobra (como en todos lados) pero a la vez tanto falta (como en todos lados), la humilde casa del edificio en el que habitaba no tenía ascensor. Las escaleras se convirtieron en su peor enemigo, a la vez que obró el milagro de que aparecieran héroes de carne y hueso, no como los de los cómics que el pequeño solía leer: los bomberos marbellíes 'adoptaron' a Benjamín y lo bajaban y subían todos los días en brazos para que pudiera ir al cole; a cambio, el pequeño les regalaba a diario su sonrisa, su mirada cómplice, su felicidad enorme, esa que sólo puede disfrutar un niño de 7 años pese a que la vida, injusta y tremenda, le había dado un zarpazo atroz, tan tremendo que le arrebató finalmente la vida. Sus amigos los bomberos estuvieron con él siempre, en un ejemplo de solidaridad de los que merecen premios de verdad; lástima que el dinero que estaban recaudando de sus propios sueldos para dárselo a su madre para que lo utilizara como entrada para un piso con ascensor lo tuvieran que destinar a pagar su prematuro entierro. Muy duro todo.

Benjamín nos dejó muchas lecciones en su corta vida, y aunque a él le sirvieron de bastante poco, a lo mejor pueden servirnos para que no ocurran más casos como el suyo: ningún niño de 7 años debe sufrir un tumor cerebral y muchos menos morir a tan temprana edad, pero como eso es algo que no están en nuestras manos, lo cierto es que nunca debió de pasar por el martirio que para él y los suyos fue no tener un maldito, un puñetero ascensor. Sólo quería ir al colegio y salir de vez en cuando por las calles de su ciudad. Sólo eso, pero algo tan simple fue un calvario para nuestro pequeño ángel, el mismo al que ahora lloran sus amigos, los bomberos, los vecinos del gimnasio y el propietario de la tienda de colchones que al menos hicieron algo por él. Al resto de la sociedad en general se nos debería de caer la cara de vergüenza. Benjamín ya nos habrá perdonado. Seguro. A lo mejor no lo hicimos queriendo, pero desde luego tampoco hicimos nada. Al cielo malagueño ha subido un querubín; lo ha hecho sin ascensor, como siempre en su vida. Dios exista para tenerte en sus brazos. Descansa en paz.