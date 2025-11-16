Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en el Parlamento andaluz. Francisco J. Olmo | EP
Repaso semanal

La batalla por el relato de la sanidad pública

Javier Recio

Javier Recio

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La crisis del cribado del cáncer de mama se ha transformado ya en una gran polémica sobre la sanidad pública con un tufillo electoral que ... apesta. Los socialistas, con el presidente del Gobierno al frente, están intentando ganar lo que ahora se denomina la batalla por el relato. Y en esta guerra en el PSOE son maestros en tergiversar la realidad. No cesan en sus ataques calificando al Gobierno de Juanma Moreno de abandonar la sanidad pública en favor de la concertada, algo que la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha calificado de bulo. Y lo hace porque nunca hasta ahora se había invertido tanto en sanidad y porque el porcentaje de los conciertos con clínicas y hospitales privadas ha pasado del 5% al 3,4% del presupuesto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El segundo premio de la Lotería Nacional cae íntegro en Málaga por segundo sábado consecutivo
  2. 2 Rescate en La Malagueta: un hombre asegura que lo lanzaron al mar desde un espigón tras robarle
  3. 3 Internan al autor del crimen de Ismail, el conductor de Bolt que recibió 46 puñaladas en Fuengirola
  4. 4 Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos
  5. 5 Muere un hombre tras una colisión en Alhaurín de la Torre
  6. 6 Tres provincias andaluzas en aviso naranja: Aemet alerta de «chubascos y tormentas muy fuertes y persistentes»
  7. 7

    Un club de remo de Málaga restaura y devuelve al mar una jábega centenaria
  8. 8

    Vermús con acento malagueño
  9. 9 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  10. 10 Más lluvia este domingo en Málaga, que sigue en aviso amarillo esta madrugada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La batalla por el relato de la sanidad pública

La batalla por el relato de la sanidad pública