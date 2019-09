BAÑO DE REALIDAD Y CAMBIO DE ESTRATEGIA

El Ayuntamiento de Marbella no volverá a sacar a licitación la redacción del PGOU. En su lugar, formará un equipo con sus propios recursos para hacerlo. Esta decisión, conocida el pasado lunes, puede entenderse al mismo tiempo desde dos lecturas diferentes: por un lado es una rectificación de gran parte de lo actuado hasta ahora; por el otro, es el desenlace lógico a la situación que se había creado después de que la licitación convocada por el Ayuntamiento no cumpliera ni de lejos con las expectativas.

Basta retroceder en el tiempo para comprender que la decisión adoptada por el equipo de gobierno municipal no puede inscribirse en la estrategia que se había seguido hasta ahora para resolver la grave situación urbanística heredada de los años de Jesús Gil, un laberinto del que no se alcanza a encontrar la salida, sino el desencadenante de una situación no deseada cuyo origen hay que buscarlo seguramente en una mala lectura de cuál es la imagen externa de Marbella y del atractivo que la ciudad puede ejercer en determinados ambientes.

No puede decirse que la hoja de ruta trazada por el Ayuntamiento desde que en 2015 el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010 haya surgido de una subestimación de la gravedad de la situación. Primero bajo la dirección del tripartito y posteriormente con el gobierno PP-OSP el camino recorrido fue adaptar el Plan del 86 a las normas vigentes, recurrir a los mayores expertos que hay en el país para que hicieran un diagnóstico de la situación y preparar un concurso para la redacción de un nuevo PGOU al que se suponía que iban a acudir los mejores estudios de arquitectura españoles. Si no hubiese sido porque todo el proceso estuvo impregnado del absurdo debate sobre las lindes -un asunto ciertamente menor que se engordó más allá de lo razonable y que impidió que la atención y las energías se centraran en lo realmente trascendente- hasta se podría decir que todos los partidos actuaron en este proceso con la responsabilidad que se espera de ellos. ¿Qué fue lo que falló entonces?

Marbella suele caer en el error de mirarse a sí misma con una condescendecia que a veces produce consecuencias no deseadas. Del mismo modo que existe el convencimiento de que los turistas van a seguir viniendo 'ad eternum' aún si no se arreglan las playas, si no se soluciona el grave problema del tráfico en verano o si no se construyen las infraestructuras necesarias para modernizar la ciudad, se consideró que el simple nombre de Marbella iba a ser un atractivo suficiente para que los mejores estudios de arquitectura del país se vieran tentados a optar a redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Esta convicción, basada no en una subestimación de la gravedad del problema que hay que resolver sino en una sobreestimación del poder de seducción del mero nombre Marbella, se dio de bruces con la realidad: sólo se presentaron tres ofertas. Una de ellas, además, era la de Territorio y Ciudad, el estudio del arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras, autor del Plan de 2010.

Para el Ayuntamiento, que González Fustegueras ganara el concurso suponía un escenario catastrófico; tropezar dos veces en la misma piedra dibujaba un escenario de pesadilla y no suponía siquiera una opción digna siquiera de ser tenida en cuenta. El problema fue que el prestigioso estudio madrileño Ezquiaga, en el que se habían depositado la mayor parte de las expectativas, presentó una oferta que sorprendió por lo decepcionante, por lo que finalmente resultó ganadora del concurso la tercera de las propuestas, la presentada por el estudio sevillano Buro4.

El resto es historia conocida. Los dos estudios perdedores presentaron recursos y un órgano interno del Ayuntamiento anuló el concurso.

La primera reacción del equipo de gobierno fue anunciar la convocatoria de una nueva licitación, pero al parecer la reflexión estival ha llevado a cambiar de opinión.

No había garantías de que tras un nuevo concurso la nómina de aspirantes se incrementara y mucho menos de que el nivel de las propuestas creciera. De hecho, ya en la primera ocasión hubo que ampliar el plazo ante la falta de ofertas, lo que dio lugar a uno de los fundamentos por los que hubo que anular todo el proceso. Sin embargo, para el equipo de gobierno el riesgo que no estaba dispuesto a asumir no era ése, sino uno mucho más peligroso. La ausencia de estudios de fuste entre los aspirantes podría ponerlo ante la tesitura de verse obligado a adjudicar la redacción del PGOU a González Fustegueras si éste volvía a presentarse. Con un primer aviso ya se había tenido bastante y por eso se optó por tomar el camino de la conformar un equipo propio para acometer el trabajo.

La pregunta ahora es saber quién se pondrá al frente del equipo. El organigrama diagramado por el gobierno municipal contempla la posibilidad de nombrar un director general de Ordenación del Territorio, cargo que quedó vacante desde que José María Morente se marchara a Sevilla para asumir el cargo homónimo en la Administración autonómica.

En los próximos días se verá si el esfuerzo municipal por rescatarlo fructifica o si se recurre a otra persona para ponerla al frente de la tarea más importante que tiene por delante el equipo de gobierno para los próximos cuatro años.