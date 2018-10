Algo más que banderas

LA carrera ultranacionalista de Pablo Casado debe estar desconcertando a los populares andaluces. Nadie en este partido de esta comunidad hubiera podido imaginar un estreno de la campaña de las andaluzas -el primer acto después de la convocatoria electoral- como el de Málaga de este domingo, con un Casado enaltecido y envuelto en multitud de banderas españolas en el salón del mitin y sin ninguna andaluza. Y con él todo el PP regional. Me pregunto cuán desconcertado estará Javier Arenas, a quien tanto le costó llevar a su partido a la victoria de 2012, aunque no pudiera gobernar en la Junta. Lo hizo obligando a los suyos a colgarse la blanca y verde hasta para dormir e instando a todos a aprenderse el himno de Blas Infante, padre de la patria andaluza. En esta carrera de fondo, Javier Arenas había aprendido de Manuel Clavero, y luego tuvo el acierto de ganarse a parte de los andalucistas derrotados por si mismos en 2008.

Juanma Moreno debió percatarse de la situación, cuando al subirse al atril sacó la bandera andaluza cual llanero solitario. Lo mismo que Paco de la Torre, quien participó de forma activa en los albores de la autonomía andaluza, como en el Pacto de Antequera cuyo 40 aniversario conmemora esta semana la Universidad de Málaga con unas jornadas científicas. «¡Quiero a Málaga, a Andalucía y a España!», gritaba el alcalde, resumiendo el sentir de la mayoría de andaluces, como bien han reflejado las encuestas durante años.

Me temo que Pablo Casado, más interesado en competir con Albert Rivera, no tenga capacidad de entender ese sentimiento del orgullo de ser andaluz, tan igual que el orgullo de ser español, ni más ni menos. Hay algo que no acabo de entender muy bien del PP y Cs y sus afanes por apropiarse políticamente de la bandera de España. ¿Por qué en las manifestación con motivo de la hispanidad en Cataluña sí había banderas catalanas junto a las españolas? En todos los actos del PP y Cs en Cataluña, juntos o por separado, nunca falta la senyera, aunque predominen las banderas españolas. Observo que eso no ha ocurrido con Ciudadanos en los últimos actos de Rivera en Andalucía, donde la blanca y verde no existe. Y ahora tampoco con Casado.

¿Hay un mensaje subliminal en todo esto? Algunos de las proclamas de Cs apuntan a una recentralización de las competencias autonómicas, pero no con las de Cataluña. Casado parece querer ir más lejos incluso, en contra del sentir de gran parte de su propio partido en Andalucía. Si esto es así, se trata de algo más que banderas. Las elecciones andaluzas se prevén interesantes si los partidos logran ir al meollo del asunto y aclarar qué modelo autonómico proponen.