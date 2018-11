A la bandera, por malagueñas

Sonarse en la bandera los dudosos tabiques nasales es un símbolo de valentía, de humor fino, de ironía. Porque de Quevedo a Carandell, de Fernández Florez a Eugenio, el humor hispano ha hecho un largo camino hasta llegar a Dani Mateo. Se sonó la mocarrera con el símbolo de todos, y entonces uno, yo mismo, comprendió que había llegado la hora de las vanguardias. La televisión a ciertas horas es la que es; un clown que ejerce de periodista, un periodista que ejerce de político y Miguel Ángel Revilla, que está lo mismo para un roto que para un descosido en los platós que ya nos conocemos. La tele que nos dejó Soraya.

Dani Mateo o Mateos, o como quiera que el tipo firme las servilletas, tiene la gracia -en verdad- en salva sea la parte. Al conjunto del cómico lo acompaña una voz como aguardentosa y una coña mala que quizá venga dictada por catalán indepe y por pinganillo.

El ínclito Mateo nunca será Dani Rovira, y aquí este intruso se lo encuentra cuando hace zapping, y que se da cuenta de lo que es y de lo que será la televisión de izquierdas (sic). Pero hay algo peor: Dani Mateo nunca será Rufián, que es nuestro enemigo íntimo, nuestro entrañable error democrático. Porque para ser bocazas hay que tener encanto y cierto ángel. Rufián es España.

Aparte del mal gusto, del sketch chorra, del Wyoming como cabeza pensante, lo de la bandera y los mocos es un símbolo, una metáfora de esas almas inanes que se dicen que no creen en las banderas y tal. Esos niños de papá que se ven al atardecer en los espigones, envueltos en una humareda no necesariamente legal. Ellos no creen en banderas, son surfistas en Australia y en el cuerno de África y tienen cierto predicamento con la rubita que nos gusta.

España es esto, señora. Se puede denigrar a la bandera, pero no se puede decir un piropo en condiciones. Porque los mocos en la Constitución son Sánchez con las bragas bajadas ante los golpistas; son el moco en la bandera, son los abertzales y todo ese animalismo que reniega de la España democrática porque no tiene nada mejor que hacer.

Ahora sí que conviene volver a pensar en España, defenderla como esa novia que fue la más nuestra. Un trapo es un trapo, pero el trapo es también 1978, es la gente que trabaja, es la seguridad social y ese guardia civil que rescata a un pijo que se pierde crampeando en el Naranjo de Bulnes. Se ha instalado una indiferencia de España, moral, que nos está llevando a lo que nos está llevando.

Yo a veces pienso en España. En lo que podemos ser y en lo que nos vamos quedando. Ser patriota es una buena forma de servir a la sociedad, de no relativizar, de ser inclusivo y de que la democracia se consolide. Veo que en la comisaría de El Palo cambiaron para bien aquella bandera ajada por la polución: también se aprende a vivir.