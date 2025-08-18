Cuando estamos casi en el paso del ecuador del verano y a muchas de nosotras nos sigue pidiendo la cinturilla del pantalón algunos centímetros más ... de los que preveíamos restarle a la silueta antes de iniciar la enésima dieta allá por el mes de abril; cuando vemos el escueto bikini que pillamos en las rebajas por menos euros de los que nos cobran por un menú de los de lunes a viernes junto a la oficina, nos preguntamos si merece la pena pasar por la sensación de estar todo el día en ayunas que acompaña a muchos regímenes de adelgazamiento. Y entonces, viene a mi mente la palabra sajona 'breakfast', o sea, ruptura del ayuno y es justo cuando pienso en la escena de 'Desayuno con diamantes' en la que una delgadísima Audrey Hepburn da cuenta de un croissant y un vaso de café tal vez muy azucarado mientras se deleita contemplando las joyas de Tiffany en la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York. Ay, las muy delgadas, que se permiten comer una bomba de harina y mantequilla como si nada.

Hablando, perdón, escribiendo de los anglos y de su omnipresente idioma, se me antoja, además de un croissant relleno de chocolate, que el esfuerzo por restarle kilitos a la báscula antes de ligar moreno en la playa o en la piscina se parece al que hacemos muchos latinoparlantes a la hora de familiarizarnos con la lengua de Shakespeare. Somos legión los españoles de mi edad y condición los que nos pasamos la vida intentando perder peso y ganar conocimiento del inglés. Es lo que tiene haber nacido en la cultura del mérito.

Antes de la canícula nos prometemos que este año sí; este año, le vamos a dar la batalla a los kilos de más y saldremos victoriosas. Para eso están las dietas exprés, las dietas infalibles y las dietas milagro. Ja, ja. Ya vendrá luego la prosa de la vida y nos demostrará que detrás de la talla treinta y ocho hay mucho esfuerzo y, por supuesto, una cierta sensación de apetito permanente, y no digo hambre porque el hambre es otra cosa y es demasiado seria como para compararla con la que ocupa ahora las palabras que comparto con ustedes. Y, por si fuera poco soñar con un tipito digno de pasarela, también nos prometemos para después del verano, porque las vacaciones no están para esforzarse con los verbos frasales, las formas del condicional y con la diabólica pronunciación del inglés; no, el caso es que, para cuando empiece el curso escolar, nos hacemos la firme promesa, eso sí, con la boca pequeña, de que a partir de este otoño vamos a mejorar nuestro nivel de comprensión lectora y por supuesto hablada del idioma de los británicos; no importa que nuestro acento esté muy lejos de emular al de los presentadores de la BBC. Tampoco hay que pasarse.

Desde las portadas de las revistas nos sonríen chicos y chicas monísimos todos ellos, exhibiendo unas figuras esculturales que, como decía Lola Flores, «quitan las tapaeras del sentío» y nos dan a entender que lucir tipazo es algo tan sencillo como seguir los consejos que muchos de ellos en su calidad de 'influencers' nos ofrecen. Total, que hasta el acto de ir a comprar el periódico, con tanta oferta de 'fitness', se convierte en la invitación a una sesión de entrenamiento para poner a raya las ganas de comer que parece que en verano se desatan de un modo más acusado si tenemos en cuenta que es la estación estival la que nos tienta especialmente con el estímulo de las terrazas y los chiringuitos. Cuando pienso en la dulce tumbona, con una cervecita bien tirada servida en copa helada en una mano y, en la otra mano, una supercalórica bolsa de patatas fritas con sabor a leña me dan ganas de pedir otra; cervecita, por supuesto.

Ya llegará el otoño con sus renovadas ediciones de fascículos coleccionables en los que nos volverán a asegurar que, de seguir fielmente los consejos para mejorar la gramática, la pronunciación y hasta la ortografía del endiablado 'English' acabaremos siendo unos 'speakers' más que avezados. Ya se juntarán el hambre de conocimiento que nos persigue en el intento de convertirnos en políglotas con las ganas de comer que no cesan durante la dieta de adelgazamiento. Pero de momento la prioridad es lucir tipito en las fiestas estivales al precio de estar caninos en modo veinticuatro siete y de que se nos quede una cara, al tratar de descifrar el contenido de las cartas de cócteles que nos presentan en el 'lounge' de una terraza de moda, con su repertorio de palabrejas sajonas, como de estar en ayunas.