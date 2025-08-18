Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GASPAR MEANA
La tribuna

En ayunas

Somos legión los españoles de mi edad y condición los que nos pasamos la vida intentando perder peso y ganar conocimiento del inglés. Es lo que tiene haber nacido en la cultura del mérito

Ana Sanz

JURISTA Y AUTORA DE TEATRO

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Cuando estamos casi en el paso del ecuador del verano y a muchas de nosotras nos sigue pidiendo la cinturilla del pantalón algunos centímetros más ... de los que preveíamos restarle a la silueta antes de iniciar la enésima dieta allá por el mes de abril; cuando vemos el escueto bikini que pillamos en las rebajas por menos euros de los que nos cobran por un menú de los de lunes a viernes junto a la oficina, nos preguntamos si merece la pena pasar por la sensación de estar todo el día en ayunas que acompaña a muchos regímenes de adelgazamiento. Y entonces, viene a mi mente la palabra sajona 'breakfast', o sea, ruptura del ayuno y es justo cuando pienso en la escena de 'Desayuno con diamantes' en la que una delgadísima Audrey Hepburn da cuenta de un croissant y un vaso de café tal vez muy azucarado mientras se deleita contemplando las joyas de Tiffany en la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York. Ay, las muy delgadas, que se permiten comer una bomba de harina y mantequilla como si nada.

