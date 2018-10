Ayuda urgente

Fue la noche más triste del año para miles de malagueños que observaron, impotentes, cómo parte de su vida en forma de enseres, recuerdos, anécdotas o imágenes, resbalaba por el sumidero a causa de una tromba de agua que anegó su alma, fundida a negro en un santiamén. Un sábado trágico para la memoria colectiva llena de sufrimiento. Un domingo angustioso para una provincia que se despertó cubierta de barro con calles llenas de maleza en cuyos rincones horas antes sobresalía la belleza. Me imagino, con la oscuridad como enemiga, a esas personas con el corazón palpitando en exceso y su pecho presionando rabia e ira en medio de la tempestad. Mojadas hasta el tuétano. Y las nubes cubriendo de angustia el desolador panorama. No hay película que recoja con fidelidad ese tramo horario de fatalidad incomparable. Tuvieron que ser minutos dramáticos con la zozobra guiando sus movimientos, torpes porque con lluvia los reflejos se debilitan hasta golpear el suelo. Luego llegó la solidaridad de los vecinos de los pueblos adyacentes, y las visitas de los políticos, mitad cortesía, mitad obligación, y después quedó la nada. El vacío. Un silencio aterrador. La soledad misteriosa de encaminar, otra vez, una vida teñida de dolor. Los días posteriores son, si cabe, de pena contenida, porque lo que antes era felicidad torna en problema difícil de resolver. El mundo embarrado a tus pies. O no tanto, si los que gobiernan acudieran prestos a ayudar a los necesitados, que son muchos cuando la galerna hunde en la miseria miles de historias de nuestros pueblos. Toca enumerar desgracias, aunque la mayor fue la de ese bombero que perdió hasta su vida en una misión convertida en un imposible. Antequera le tendrá siempre en su memoria. José Gil pone nombre a la tragedia.

A la hora del recuento de daños, es fácil consolar con palabras y emponzoñar con hechos. Las frases vigorizan un momento, y los actos fortalecen el mañana, que para esas personas que han perdido tanto es sinónimo del sol que ilumina su nueva existencia. Si el estropicio se cuantifica, ¿a qué esperar para realizar el desembolso oportuno? Seguros, consorcios, ayudas, subvenciones, partidas extras... Pónganle el título que sea, pero paguen, bien y pronto, que los afectados por las inundaciones no necesitan caridad, sino un bastón en el que apoyarse para salir adelante. La desgracia con pan es menos desgracia.