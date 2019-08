Ayer fue fiesta

La 'magia' de la feria hizo que ayer un buen vecino se presentara en su trabajo a las 10 de la mañana sin darse cuenta de que en Málaga era día de fiesta. Resulta que en Málaga la fiesta es muy grande, tanto que casi estamos empezando y ya llevamos seis días de jarana y jolgorio, con el Centro y el real llenos. «Hay gente pa tó», que dijo Rafael El Gallo cuando le presentaron a Ortega y Gasset y le dijeron que era filósofo... Gente para apabullar, como ocurría ayer en las casetas de los restaurantes que han apostado por Cortijo de Torres, como por ejemplo Los Mellizos, La Reserva, La Canasta, Palo Cortado o El Pimpi... En una de ellas, aunque sin mencionar cuál por expersa petición de uno de sus propietarios, se sirvieron entre almuerzos y cenas más de 1.300 comidas, que no son pocas. Eso son colas en la puertas... El real tiene un gran atractivo porque al visitante le encanta y sorprende (sobre todo al foráneo, que no se espera su grandiosidad y orden) que esté asfaltada y que haya sombra, y como además como en un buen número de casetas ya hay aire acondicionado, pues... La gente además aguanta. Comentaba Pablo Gonzalo, gerente de El Pimpi, que el ambiente en su caseta 'aguantó' hasta las seis y media de la mañana del referido lunes, que si hacemos cuentas significan casi 16 horas de jarana ininterrumpidas si tomamos las dos de la tarde como hora de partida. Así me imagino a mi querido vecino intentando entrar en su trabajo a las 10 (hora agosteña) hasta que se dio cuenta que era festivo por obra y gracia de Isabel y Fernando ya que se conmemora de esta forma su entrada y reconquista de Málaga, pero también porque es el día de uno de los patronos desconocidos de esta tierra, el que fuera gran obispo para los pobres y posteriormente elevado a santo, Luis de Tolosa, el hombre llamado a ser rey de Sicilia y que cambió la capa y la corona por el hábito franciscano para darle consuelo y amparo a los que menos tenían, y a la vez para proteger a la ciudad de Málaga, de la que es patrono desde 1487, ni más ni menos. Como tantos otros, Luis de Tolosa acabó en Málaga. Porque ayer fue fiesta.