Los autónomos, nuevas víctimas de la 'ecolocura'

Javier Recio Málaga Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Todo por el medio ambiente. Ese es el mantra que todo lo sostiene ahora cuando se decide dar auténticos sablazos a los ciudadanos y más ... concretamente a los autónomos, que son auténticos héroes. Este colectivo ve cómo el Gobierno les quiere subir año a año las cotizaciones hasta el punto de quedarse, confiscarles más bien, hasta el 45% de sus ingresos, lo que no deja de ser una auténtica barbaridad. Se ve que el Ejecutivo quiere ir a medias con cada autónomo, aunque lógicamente no asume los riesgos de éstos cuando pierden dinero. Para eso no son 'socios'. La voracidad recaudatoria de este Gobierno no tiene límites, quizá sea porque hay que pagar muchas deudas pendientes que asume, por ejemplo, de comunidades como la catalana. A ver si nos íbamos a pensar que la quita de esa deuda iba a desaparecer como por arte de magia. Hay que pagarla entre todos y para eso ya saben cuál es la receta: más impuestos. Pues bien, además de este calvario impositivo, los autónomos y propietarios de pequeños negocios se han encontrado con una nueva sorpresa. Se trata de la nueva tasa de basura industrial que ha empezado a cobrarse en algunos municipios de Málaga que viene impuesta por la Unión Europea. Y todo lo que viene de la UE en nombre de la ecología ya se sabe lo que supone: pagar bastante más pasta. El caso más sangrante hasta el momento se ha producido en Alhaurín de la Torre, donde los comerciantes y profesionales liberales se han echado las manos a la cabeza cuando se les ha notificado el tasazo de la basura. Ahí van algunos ejemplos. Una venta tiene que hacer frente nada menos que a ¡3.600 euros! al año por depositar la basura en los contenedores que tiene. Una clínica de estética, ¡1.200 euros!; una óptica, ¡680 euros!, y un despacho de abogados, cerca de ¡500 euros!. Ya me dirán ustedes qué basura genera este tipo de negocios. Como mucho un abogado, por seguir con el último ejemplo, puede tirar una bolsa de basura a la semana, sobre todo si se tiene en cuenta que ya no se utiliza papel, porque toda relación con los juzgados está digitalizada... Vamos, que es un auténtico escándalo que trae de cabeza a estos autónomos, que no sé muy bien cómo pueden aguantar una y otra vez las embestidas recaudatorias de las administraciones. Los agricultores y ganaderos ya saben cómo se las gastan en Europa con el tema medioambiental, que ahora ha dado un paso más para ahogar al resto de autónomos, a los que se les impone el concepto de basura industrial. Desde luego pagan como si tuvieran auténticas fábricas. La 'ecolocura' que nos invade ya ha hecho estragos también a nivel general en industrias europeas tan importantes como la automovilística, donde los propietarios han tenido que dar marcha atrás por la apuesta por los coches eléctricos en detrimento de los de combustión. Se han dado cuenta de que los burócratas y políticos europeos, socialistas y populares que van de la mano aprobando estas directivas, no habían caído en la cuenta de que la mayoría de los ciudadanos no puede permitirse pagar este tipo de vehículos, que son carísimos. Mientras tanto en los países más poblados del mundo, China, India o Nigeria, por poner algunos ejemplos, no parece que tengan tantos remilgos medioambientales como en los europeos. Los portadores de las chapas multiculturales en las solapas estarán muy orgullosos de que los ciudadanos europeos sean cada vez más ecológicos, aunque estén cada vez más tiesos.

Además de pagar este sablazo por la basura también se nos pide que reciclemos previamente en bolsitas separadas para depositarlas después en uno de esos contenedores multicolor que están en el quinto pino y que suelen estar además a rebosar, cuando no se exige llevarlo a un punto limpio. Vamos que sería entendible con la que está cayendo que haya gente que pase de todo, tire la basura revuelta y que las separen ellos, que para eso se les paga bastante. ¡Ya está bien con la 'ecolocura'!

