Un consejo para este verano: autoengáñate. Finge, finge que eres libre, que tienes libre albedrío, que puedes con todo. Es importante que te comportes como ... si tus decisiones mereciesen la pena, aunque sepas que no es así. Es importante que te impongas un relato. Hay que recordar, por encima de todo, que el día en el que no hayas bailado/ reído/ amado puedes considerarlo como un día perdido.

Es importante que te impongas un relato, como hacen los políticos y la gente de bien. La realidad ya no vale nada. La clave está en lo que crees, en lo que proyectas, en tu relato. Conocer dónde está la bomba es el primer paso para desactivarla. Conocer dónde está la trampa es el primer paso para escapar de ella. Autoengáñate, finge, miente, miéntete... La realidad, como Dios y como todos sabemos, ha muerto.

La civilización depende del autoengaño. No me invento nada, ni recuerdo a Ted Chang en 'La historia de tu vida'. Solo hay que salir a la calle. Solo hay que mirar las redes que nos enredan. Todos los veranos son el último verano. Este también. Todos los veranos tienen algo de anomalía e impostura. Por ejemplo, yo quiero tener más tiempo para hacer menos cosas. Y quiero menos cosas y más espacio. Parece una paradoja, pero es mi relato. Da igual. Me lo creo y me vale.

También me digo: «voy a matar este narcisismo estructural, lo haré». Es mentira, pero funciona. Tú puedes hacerlo. Es fácil. Es como un juego de espejos. Se trata de desafiar las leyes de la realidad. Por ejemplo, miéntete y proponte salir a correr, educar mejor a tus hijos, votar con dignidad, con objetividad, con esperanza, bailar todos los días... Puedes hacer tal o cual cosa o pensar que la haces o decir que la haces. La mentira es la máxima expresión, la máxima presión.

Decía Rumi que «los corazones rotos son los más bellos porque dejan pasar la luz por sus fisuras». Da igual cómo esté el tuyo, tal vez averiado. Hazte una buena foto del corazón, métele un filtro sinuoso y eterno, y súbela a Insta. Autoengáñate. Finge, finge que eres libre, que tienes libre albedrío, que puedes con todo. El verano siempre es el último verano. Llegó el fin de temporada para los presentadores de la tele y los columnistas. Finge, miente, miéntete... Que pases un feliz verano.