Escribía Juan Tallón que «a la columna de un periódico nunca está de más llegar desde el bar». Yo, desde un bar, sólo soy capaz de llegar hasta mi casa. Y malamente, la mayoría de las veces. A las columnas, como al trabajo, suelo llegar desde el autobús, que cada una tiene sus clásicos. Más que clásicos, viejos: gran parte de los pasajeros son abuelos que suben el escalón quejándose de lo que les duele la rodilla. A trompicones, se sientan, suspiran y empiezan a hablar al tendido buscando público. «Es que me falla más la pierna que una escopeta de perdigones», sueltan. Si nadie les contesta, insisten: «Y nada, que no se me pasa». Y siguen contando sus plepas hasta que alguien recoge el guante: «Pues yo tengo este brazo que no puedo ni echarlo para atrás para abrocharme el sujetador».

A partir de ahí, comienzan a compartir en voz alta, altísima, sus dolencias y pesares. Y cuentan su vida en verso, y pegan la hebra, y pasan del consultorio médico a la conversación meteorológica, y del tiempo a sus hijos, y de sus hijos a sus nietos. Y se duelen de que su mayor se haya quedado en el paro con los dos críos estudiando todavía, ya ve usted qué panorama, y de que la pensión no les da para vivir, y de que intentan tirar para delante pero no hay manera, y de que toda la vida trabajando como un mulo para esto.

Han sido los abuelos del autobús los que han ido a manifestarse a Madrid. Con sus zapatillas desgastadas, con sus congojas y con sus años de trabajo a las espaldas pero, sobre todo, con su dignidad. Lo que no sé es si, más allá de la campaña electoral, les harán caso los que llegan a la política desde el coche oficial. De vez en cuando, no estaría de más que llegaran desde el autobús.