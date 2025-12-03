Atropello a un lector

Mientras conducía la moto por Capuchinos se me ha cruzado un lector de periódico de papel y he tenido que esquivarlo. En otras circunstancias, igual ... le habría dado un abrazo, pero en esta ocasión no estaba de humor. Ha saltado como un gamo, pues tal era la prisa que tenía por sentarse plácidamente a leer las noticias del día en su edición impresa de SUR, que llevaba bajo el brazo. No es poca cosa: ha tenido que cruzar nada menos que cuatro carriles, dos en cada sentido. Como buen librepensador lo ha hecho, además, exactamente por donde le ha dado la santísima gana, que es por medio de la carretera; y allá que se paren todos los coches, los autobuses y las motos. Las hojas de papel son el escudo que protege al ciudadano bien informado de las hostilidades del sistema... Bonita metáfora, pero el castañazo no te lo ahorra ningún editorial.

Atropellar a un lector de prensa diaria, de esos de la vieja guardia, habría sido un accidente terrible. Primero por los daños personales para él y para mí, que tampoco sé cómo habría podido escapar. Y segundo, porque habríamos perdido a un cliente fiel, de los de visita diaria al kiosco, y de ésos no estamos precisamente muy sobrados hoy en día... Como este, cada día no es uno sino varios sustos los que me llevo por cuenta de los peatones kamikaze. Y tanto va el cántaro a la fuente, que prefiero no pensarlo. A los zombies del móvil, que cruzan la carretera mirando a la pantalla como el que pasea por el parque, sin inmutarse, se han sumado ahora los ausentes melómanos: chavales con los auriculares que le cubren media cara y que ni siquiera se enteran cuando les pitan, a un palmo de llevárselos por delante un camión.

Para colmo, ahora que tenemos que ir a diario a la nueva oficina en el Centro (antes también bajábamos con mucha frecuencia, pero igual no tanto) nos encontramos con los guiris, que aprenden rápido las malas costumbres de los locales. Lo que en sus países de origen no se les pasa por la cabeza, aquí lo disfrutan, como si esquivar coches y motos en medio de la calzada fuera un juego muy divertido.

Pregunten a los conductores de autobuses y a los taxistas y a los repartidores y a cualquiera que tenga que estar todo el día de un lado para el otro por Málaga: la falta de respeto por las normas más básicas de seguridad vial se nos va de las manos. Puede ser por la creciente peatonalización, que se pierden las referencias espaciales. Aunque creo más bien que será parte del esquema general, en el que el respeto a las normas básicas de convivencia ciudadana está pasado de moda.