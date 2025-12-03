Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Atropello a un lector

La situación de los peatones kamikaze en Málaga se nos va de las manos...

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

Mientras conducía la moto por Capuchinos se me ha cruzado un lector de periódico de papel y he tenido que esquivarlo. En otras circunstancias, igual ... le habría dado un abrazo, pero en esta ocasión no estaba de humor. Ha saltado como un gamo, pues tal era la prisa que tenía por sentarse plácidamente a leer las noticias del día en su edición impresa de SUR, que llevaba bajo el brazo. No es poca cosa: ha tenido que cruzar nada menos que cuatro carriles, dos en cada sentido. Como buen librepensador lo ha hecho, además, exactamente por donde le ha dado la santísima gana, que es por medio de la carretera; y allá que se paren todos los coches, los autobuses y las motos. Las hojas de papel son el escudo que protege al ciudadano bien informado de las hostilidades del sistema... Bonita metáfora, pero el castañazo no te lo ahorra ningún editorial.

