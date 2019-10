El Astoria y la dulzura de no hacer nada Esta ciudad se merece un gran espacio abierto con vistas a la Alcazaba TXEMA MARTÍN Viernes, 4 octubre 2019, 08:17

Esta semana en la capital malagueña se ha celebrado algo parecido a la semana grande del lubricante municipal. En los últimos siete días ha habido un montón de proyectos que estaban flotando en el aire como moscas en zigzag y que parecen haber aterrizado en tierra firme o, por lo menos, marcar la intención de hacerlo muy pronto. Una mañana cualquiera nos despertamos con la certeza de un tercer hospital, del metro al Civil, de una circulación fluida en los accesos del PTA, entradas para el Chorus Line y quién sabe cuántos otros sucesos que irán desatascándose poco a poco por una gracia más bien divina en un territorio tan proclive al enquistamiento y a la calma chicha.

Una de los mayores síntomas del Trastorno Obsesivo Compulsivo municipal está protagonizado por la manzana del cine Astoria. ¿Se acuerdan? Era el Astoria de nunca acabar. En esta pila de años, el Ayuntamiento ha demostrado su inoperancia más típica y, de hecho, a estas alturas de partido y tras haber invertido más de 20 millones de euros, que se dice pronto, ni siquiera se tiene claro qué invento se va a generar allí. En su momento, en pleno brote de 'museitis municipalis', se habló de convertirlo en un enorme equipamiento cultural, poniendo de ejemplo un 'museo de museos' sin tener siquiera la propiedad de los inmuebles ni la más remota idea sobre los contenidos de esta parida tan singular. Luego se cambió a 'servicio de interés público comercial', que es el nombre fino que se le pone a los mercadillos. En aquella lluvia de ideas que todavía nos salpica no podemos olvidar aquel concurso sin ninguna validez real en la que el alcalde llegó a señalar a la opción ganadora antes de que se produjera la deliberación, sugiriendo además que al final podría decantarse por «una mezcla de todas las propuestas».

Al final, mientras nos sentamos a contemplar cómo se derrumba el edificio, hay una inclinación que hay que tener en cuenta hacia esa práctica llamada autosabotaje y desear que los yacimientos arqueológicos que con toda probabilidad se esconden bajo el suelo nos impidan levantar ahí cualquier chorrada. Es posible que ni siquiera haga falta construir un chikipark, ni una fuente, ni un quiosco de pipas; que lo mismo nos cabe una escultura, no digo que no, pero esta ciudad en la que apenas se puede pasear por las calles del centro por tantas mesas, sillas y personas, y en la que nos planteamos muy en serio levantar una torre de 35 plantas en lo que no deja de ser un espigón en el puerto, se merece un gran espacio abierto con vistas a la Alcazaba, un territorio vacío y de disidencia en el que podamos respirar, en el que no haya nada más que el suelo, el aire y nuestra propia existencia. No perdamos la oportunidad de tener en pleno centro un lugar así en el que pasen muchas cosas y, a la vez, no pase nada.