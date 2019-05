Rocío Monasterio ha dicho en esRadio que la mujer de José Luis Ábalos se refirió el martes a Ignacio Garriga, diputado de Vox, en la tribuna del Congreso como «¿Y quién es ese negro? ¿Se acabará de bajar de una patera?». La mujer de Ábalos lo ha negado y la otra se ha ratificado. Por otro lado, José Zaragoza, el diputado del PSC que se sentó entre Abascal y Espinosa de los Monteros, ha contado en una entrevista en TV3 que los de Vox le dijeron que qué hacía allí, que estaban ellos. «Me quedo. Tú has venido a trolear a Sánchez, yo te troleo a ti». Luego le preguntaron cosas de procedimiento. «No tenían ni idea de cómo funciona un parlamento democrático». Como si los diputados de Vox se acabaran de bajar, no de una patera, sino de un árbol. Como si fueran Borat. Sobre novatos, decir que Máximo Huerta no sabía dónde tenía que ir para su primer consejo de ministros. Me lo han contado. Lo mismo es mentira. O muy rancia superioridad moral.