APRIL EN LA JACARANDA SUR 'Llina, un camino de identidad' recupera la historia poco conocida de April Ashley, posiblemente la primera transexual que vivió en Marbella FRANCISCO MOYANO Martes, 31 julio 2018, 07:39

HAY una Marbella que existió y que permanece en un olvido generalizado, solamente superado de vez en cuando gracias a la investigación o al ejercicio riguroso de memoria de historiadores, escritores o articulistas. Recientemente, en el contexto de las actividades organizadas con motivo de la Feria del Libro, fue presentada la novela 'Llina, un camino de identidad', escrita por Ana Eugenia Venegas, incansable escritora e imprescindible agitadora o activista cultural, investida de un atributo tradicionalmente reservado a la Divinidad: la omnipresencia; Ana E. Venegas está en todas partes, demostrando que el don de la bilocación no era exclusivo de fray Martín de Porres. Esta novela gira en torno a las peripecias de una transexual a la que la autora conoció casualmente en Nueva York. El asunto adquiere mayor interés cuando aparece la conexión con Marbella y surge la figura de April Ashley, una de las primeras transexuales confesadas y que vivió en Marbella, aunque sea uno de esos personajes que el tiempo ha silenciado para la mayoría de ciudadanos. Para situar la presencia en la ciudad de April Ashley se hace necesario evocar un mítico local que fue una de las primeras salas de fiestas de Marbella: 'La Jacaranda' o 'Club Jacaranda', situado en un chalet de la carretera, cercano al hotel El Fuerte. Su propietario era un lord inglés, Arthur Corbet, que había llegado a finales de los cincuenta. Era además el tercer barón Rowallan. 'La Jacaranda' vino a representar un concepto hasta entonces desconocido en Marbella. Muy pronto se convirtió en el lugar de encuentro para gente del cine y del espectáculo como Audrey Hepburn y su marido Mel Ferrer, Ava Gadner, Deborah Keer (quien en sus primeros tiempos en Marbella también se dejaba ver) y Stewart Granger, que residía en Estepona pero frecuentaba Marbella; en los años setenta, muy conocido gracias a una serie de televisión, era saludado efusivamente por los estudiantes del instituto de bachillerato, cuando cada mañana estacionaba su coche junto a la entrada. También frecuentaban 'La Jacaranda' los bailarines José Constanzo Greco (que intentaría sin éxito consolidar un centro de arte en La Campana) y Antonio. Entre las asiduas se encontraba la actriz Sarah Churchill que era hija del primer ministro británico y premio Nobel de Literatura, sir Winston Churchill. Gracias a la invitación de Sarah vino a Marbella April Ashley, ya habiendo sido sometida a una pionera cirugía de reasignación de sexo que la había convertido en una bellísima mujer que atraía como bailarina y como modelo de la revista Vogue. No pasaría demasiado tiempo hasta que Arthur Corbet se sintiese seducido por April, llegando a contraer matrimonio en Gibraltar. El matrimonio no duró mucho tiempo y ella terminaría marchándose de Marbella, dejando al barón sumido en una profunda depresión. No faltaron las noches en que April se arrancaba a bailar con Antonio. Aún existen marbelleros que recuerdan cuando el matrimonio paseaba por las calles de Marbella acompañados de un perro de gran tamaño. Se sabía que se trataba de un transexual, pero en Marbella no era objeto de mayor extrañeza; ya era una realidad la apertura y el cosmopolitismo de la ciudad. En la presentación del libro de Ana E. Venegas, se manifestó como, cuando en 2013 April Ashley recibió la medalla del Imperio Británico, en reconocimiento a su lucha por los derechos de los transexuales, Germán Borrachero, se encargó de hacerle una llamada de felicitación en nombre de Marbella. En La Jacaranda, con seguridad, bailaría más de una vez a los sones de los músicos Paco Montero Gaitán, Enrique Ruiz de la Herrán, Carlos Urbano y Antonio Ruiz Lozano y el cantante cubano Tahíto de Robermar. April nació en 1935, uno de los cinco hijos de un oficial de la marina; le pusieron el nombre de George, pero muy pronto se daría cuenta de que era una mujer en un cuerpo de hombre. A los quince años, en un intento de 'convertirse' en hombre, se alistó en la marina, pero lo único que logró fue mayor confusión y deterioro psíquico que le llevaría a dos intentos de suicidio. En 1960 se sometió a una complicada cirugía de reasignación de sexo en Casablanca, con el doctor Burou. Sería bailarina de Le Carrousell y modelo de lencería de 'Vogue'. Suficientemente conocida, lo que acostumbra a ignorarse es su estancia en Marbella. Buen momento para recuperar esa memoria es introducirse en la lectura de 'Llina, un camino de identidad'.