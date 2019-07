Aparcar en puerta oscura Voltaje Durante una noche movida, en el parking de La Marina podía pasar de todo TXEMA MARTÍN Viernes, 19 julio 2019, 08:43

El otro día, que es cuando siempre pasa todo, vi las imágenes de aquella señora atrapada con su coche en una boca de metro al que accedió pensando que era un parking y me acordé de unos cuantos aparcamientos malagueños. Primero, del de la Marina, el más especial, que no digo que no fuera muy puntero en su momento, pero eso sería en la época de los R5. En los últimos años viene siendo habitual la contemplación o el propio padecimiento de pequeños accidentes que desde fuera podrán verse ridículos porque son sucesos motivados por movimientos torpes y lentos. Hasta que se han puesto las pilas con los tamaños de los coches en el siglo XXI, durante una noche movida en el parking de La Marina podía pasar de todo, desde el típico roce con una columna hasta conductores que han tenido que acceder a su vehículo por el maletero, trepando en horizontal dentro de su coche. Otro parking al que habría que dar un premio es el de El Palo, barriada marinera que estos días celebra una feria que es una de las mejores del mundo, con su orquesta Millenium y su cuarteto Perdición. El aparcamiento es uno de los pocos servicios públicos que tiene esa zona y es un desastre. Pequeño, incómodo y tan caro como los demás. El hecho de que 'los coches grandes' no puedan acceder al nivel -2 sin una pizca de confianza no es por una victoria de la clase obrera, sino porque está hecho a mala idea, sin ese propósito que debe tener toda arquitectura de hacernos felices a todos. El de Tejón y Rodríguez estuvo muchos años con el acceso al revés: la entrada de vehículos estaba después de la salida, y eso provocaba que, a falta de un insigne operario, las colas para entrar permitieran la salida, sometiendo a todos los conductores a la teórica posibilidad de la espera infinita.

Aquella señora hundiéndose con su coche en el subsuelo me recordó también a maravillosos bares como el 'Voltage' (sic) de Torremolinos, al que el título de esta sección rinde culto, y que posee el elemento de distinción de los mejores locales y 'bares de ocio nocturno' del mundo, y es que para acceder a ellos hay que bajar antes unas escaleras. Un after debe tener la misma profundidad que se le puede exigir al 'underground'.

La señora me recordó por último a las noticias de aquellos conductores que terminan en países distintos o que caen por acantilados porque se lo dice el GPS. Aunque hay cosas peores que Google Maps, como ese amigo que, al insistente grito de «es por aquí, es por aquí» y con una manifiesta postura de oposición a la inteligencia artificial y a todo lo que venga de internet, provocó que fuéramos a parar a un arcén de Alhaurín el Grande en lugar de llevarnos a Alhaurín de la Torre, donde un servidor tenía que cubrir para este periódico un concierto del Portón del Jazz. Al final, gracias al GPS pudimos llegar a tiempo de la primera canción. Aparcamos en la puerta.