Don Antonio Rosae

Al margen del convencionalismo, don Antonio Gálvez fue un hombre bueno, en sentido machadiano y en cualquier otro que se nos ocurra

Seguramente algún mal viento, aprovechando la tregua del familiar poniente, se llevó definitivamente a uno de los más prestigiosos abogados que han ejercido en Marbella, además nacido en la ciudad: don Antonio Gálvez Ruiz, quien durante treinta años compaginó la abogacía con una intensa labor docente como profesor de instituto. Fue el primer profesor de bachillerato de la localidad nacido en Marbella. Centenares de marbelleros aprendimos con él Latín y Filosofía. Tuvo la virtud de hacer comprensibles y amenas disciplinas tan densas. Una singularidad propia: generalmente los casos de las declinaciones latinas se enumeran por el orden de nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo y ablativo; don Antonio trastocaba ese orden y resultaba nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Siempre fue un profesor cercano que mantenía una cordial relación con el alumnado, participando con ellos en los frecuentes viajes de fin de curso a pesar del confesado miedo que tenía a volar. El adjetivo que mejor se le puede asociar es uno, verdadera estrella en la lengua latina, y que tiene tres terminaciones: «bonus, bona, bonum» (bueno) con el que luchábamos para dominar su declinación. Al margen del convencionalismo, don Antonio Gálvez fue un hombre bueno, en sentido machadiano y en cualquier otro que se nos ocurra. Como profesor de Filosofía lograba que entendiésemos (aproximadamente al menos) conceptos como los silogismos de la Lógica de Aristóteles con la famosa primera figura y las reglas nemotécnicas de Barbara, Celarent, Darii y Ferio. Adolescentes algo indisciplinados como éramos recibimos de don Antonio, entre la indiferencia y la curiosidad, que el filósofo Thomas Hobbes no era precisamente un dechado de optimismo cuando, rescatando una vieja expresión de Plauto, afirmó la expresión «homo homini lupus» ('El hombre es un lobo para el hombre') y no se conformó con ello porque también dijo que el día que él nació su madre alumbró a un hermano gemelo que fue el miedo que dominó su vida. Cualquier cosa. Don Antonio nos contaba estas cosas y milagrosamente le atendíamos. Como abogado fue un penalista excepcional y formando bufete con Juan Santos o en otros periodos profesionales, siempre llevó a la práctica por propia iniciativa la justicia gratuita porque en incontables ocasiones atendió a personas desfavorecidas que no podían pagar y abogó por causas aparentemente imposibles como las que tenían como protagonistas a inmigrantes. Y nunca se colgó medallas. Era descendiente directo de los Gálvez de Macharaviaya, de don José de Gálvez que fue virrey de Nuevo Méjico. El padre de Antonio llegó a Marbella en 1929 para trabajar como mancebo en la farmacia que don Juan Lavigne había abierto en la Plaza de los Naranjos. El futuro abogado nació en la vivienda de la farmacia, hijo de José Gálvez y de la granadina Ana Ruiz. Pasó la infancia en las calles del Casco Antiguo. Decía que su padre había sido uno de los tres hombres más trabajadores de Marbella; los otros dos eran el practicante Manuel Cantos y el médico Antonio Maíz Viñals. Tuvo dos hermanos: José (capitán de la Cruz Roja) y Manuel. Asistió a las escuelas de don José Rivera y de don Juan Belón. Para poder estudiar ingresó en el Seminario Diocesano y posteriormente prosiguió estudios universitarios logrando en cuatro años terminar Magisterio y las licenciaturas de Filosofía y Derecho. Las licenciaturas las cursó en Salamanca entre 1956 y 1960. Siguió el mismo periplo que su antepasado José de Gálvez. En 1964 se casó con Adela, con quien tuvo cinco hijos, de los que solo uno se dedica al derecho, con un asombroso parecido físico con el padre. Cuando don Antonio comenzó a ejercer la abogacía en Marbella solamente lo hacían don Fernando Alcalá, don Antonio Rodríguez y don Eloy Bueno. Fue Delegado de Sindicatos cuando finalizó su mandato Antonio Robles del Río. Ocupó plaza de concejal durante la tercera etapa como alcalde de don Francisco Cantos Gallardo por quien siempre expresó su admiración a pesar de que muy frecuentemente disentía en los plenos y se mostraba crítico, algo poco usual en la época. Al llegar la democracia don Antonio fue candidato a la alcaldía por Alianza Popular (antecedente del Partido Popular) y volvió a ser concejal, hasta que se retiró para dar pasó a José Manuel Vallés. Hombre polifacético, fue uno de los fundadores de la Cofradía de la Pollinica, ocupando el puesto de segundo hermano mayor en la primera Junta de Gobierno. Junto a Vallés acudió al Málaga Palacio para proponer a Camilo José Cela que formase parte del Premio de Novela Ciudad de Marbella. Hace unos años el Ayuntamiento de Marbella puso su nombre a una plaza, en una mañana en la que todos los elementos meteorológicos se desataron. Don Antonio se ha ido; muchos lo recordaremos permanentemente como el entrañable ser humano que siempre fue.