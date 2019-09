230 años de la Sociedad Económica La Tribuna Este aniversario, que se conmemora hoy, cobra un significado especial para todos, lo que nos lleva a renovar nuestro compromiso intelectual y ético con Málaga JOSÉ M.ª RUIZ POVEDANO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS Jueves, 12 septiembre 2019, 08:02

En el 2019 los Amigos del País conmemoramos el 230.º aniversario de la constitución de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Su fundación arranca de la autorización dada por Carlos IV a un destacado grupo de malagueños que instituyeron esta sociedad patriótica en 1789. La mayoría de las celebraciones vienen cargadas de convencionalismos y, tratándose de instituciones enraizadas en la historia, suele significarse su origen y alcance de sus frutos en el pasado de nuestra ciudad. Conmemorar implica recordar («pasar por el corazón y por la memoria») y dar a conocer cuáles fueron los motivos para su creación.

Carlos III y Carlos IV acometieron la modernización del Reino de España, con el apoyo de los dirigentes, intelectuales y hombres cultos de la Ilustración y un ambicioso programa de reformas de la economía, la sociedad y de elevación de las condiciones de vida de la población (sanidad, formación, ciencia, educación y cultura...). Para estos fines, promovieron hasta 1800 casi un centenar de Sociedades Económicas de Amigos del País por toda la geografía española y americana. Málaga no fue ajena a las ideas de la Ilustración ni al proyecto del reformismo. ¿Qué motivó la aparición en Málaga de una Sociedad Económica de Amigos del País?

La Monarquía española recurrió a las ideas de la Ilustración y del reformismo para extender a todo el país su proyecto nacional capaz de remover obstáculos y de promover instrumentos favorables a las reformas necesarias, como lo subrayaba en sus discursos Campomanes, principal impulsor del movimiento ilustrado (1774):

«Los esfuerzos de algunos particulares no bastan; la protección del ministerio, mientras una nación no reconoce su estado, aún no puede alcanzar el origen de los obstáculos que la agricultura y las artes padecen, y los medios, fundados y seguros, de superarlos. Esta general instrucción sólo puede adquirirse en escuelas permanentes, cuales son las sociedades económicas».

Necesidad, voluntad e instrucción política de los esfuerzos de la sociedad civil en confluencia con las iniciativas y proyectos gubernamentales. En el último tercio del siglo XVIII, Málaga dispuso de un ambiente social receptivo de los sectores dirigentes (nobles, eclesiásticos, oficiales regios y militares) y de la emergente burguesía mercantil, que conjuntamente tendieron al aprovechamiento de las fuentes de riqueza malagueña, recursos endógenos, agricultura, artes e incipiente industria y, sobre todo, de los intercambios, favorecidos por los decretos de Libre Comercio de 1765 y 1778.

Al mismo tiempo de su convergencia en la economía local, esta minoría estamental y burguesa -en alianza, ya señalada por Gonzalo Anes para otras ciudades de España- protagonizó el cambio social, cultural e intelectual de la ciudad, con la creación del Montepío de Cosecheros, del Consulado, de la Sociedad Económica de Amigos del País... ¿Cómo se produjo la fundación de esta última? Estos mismos protagonistas y sus más destacados agentes políticos, sociales y eclesiásticos impulsaron el expediente de su creación. Lo testimonian las representaciones que éstos dirigieron a la Corte (el 19 y 26 de noviembre de 1788) para que el Rey autorizara y concediera que «sus yndividuos contribuían todos en quanto puedan a fomentar dicho establecimiento para el maior vien y felicidad de ese Pueblo» (decretos del 7 y 30 de enero de 1789). Tras la licencia regia, el decreto y orden del Consejo de Castilla (17 de agosto de 1789) autorizaba a los Amigos del País a celebrar todas sus juntas en las casas consistoriales.

Finalmente, su fundación correspondió a la expresa voluntad de 86 ciudadanos malagueños que, reunidos y juntos todos, unánimes, el 29 de agosto de 1789, en el Ayuntamiento de Málaga, celebraban la primera junta de la Sociedad Económica de Amigos del País, la constituyente, según consta en el acta fundacional:

«Primeramente se preguntó a todos y a cada vno de los que estuvieron presentes... si voluntariamente querían contribuir a su erección como tales Socios y Amigos del País. Y a excepción de algunos pocos que se excusaron, y no se refieren aquí, todos manifestaron particular complasencia en alistarse por miembros de la nueba Sociedad».

A continuación se procedió a elegir su dirección y a elaborar los estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. Además de contextualizar su fundación, conmemorar implica explicitar qué significa esta institución bicentenaria y, a la vez, cuánto aporta a la vida social y cultural de nuestra ciudad -hoy como ayer-. Este 230.º aniversario de la Sociedad Económica habla por sí solo de una larga trayectoria de trabajo y voluntad de permanencia, de proyección y servicio continuado a Málaga y a su población. En la historia contemporánea resulta conocido el protagonismo que desplegó la Económica y está suficientemente acreditado el compromiso y dedicación de los Amigos del País con la cultura y la educación popular en nuestra ciudad, siendo la asociación decana de la sociedad civil malagueña y convirtiendo su sede en lugar de memoria y centro de referencia del arte y la cultura.

Hoy, jueves 12 de septiembre de 2019, coincidiendo con la apertura de curso 2019-2020, a cargo del rector de nuestra Universidad, los Amigos del País iniciamos la conmemoración del 230.º aniversario de nuestra fundación (1789-2019), con el primer acto de homenaje a los socios y de reconocimiento como socios de honor a determinadas instituciones y entidades colaboradoras. La celebración del 230.º aniversario se prolongará hasta septiembre de 2020, con un amplio programa de actos, encuentros, conferencias, foros, conciertos, etc.

Este aniversario cobra un significado especial para todos, lo que nos lleva a renovar nuestro compromiso intelectual y ético con Málaga y con todas las cuestiones y problemas que afectan a la sociedad del futuro, y a mantener una activa y crítica presencia en las distintas esferas de la vida ciudadana, como foro de debate de su economía y ordenación del territorio, o como espacio para fomento del conocimiento, de la educación y de la cultura y a la vez de difusión de las ciencias y de las artes. Una sociedad consciente de su pasado y atenta al futuro.