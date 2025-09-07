Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Angustia o Presupuesto

El aviso de Sánchez de prorrogar las Cuentas si sus socios se las rechazan agravará el estancamiento de una legislatura anómala

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Pedro Sánchez parece decidido a presentar un proyecto presupuestario para 2026 tras encadenar dos prórrogas consecutivas, a tenor de la arriesgada maniobra asumida al reconocer ... a Carles Puigdemont en su forzado aislamiento en Bruselas para eludir la acción de la Justicia. No sólo por la visita tributada el martes por el president de la Generalitat, sino por un previsible futuro encuentro de Sánchez con el líder de Junts, más pendiente de la aplicación de la ley de amnistía que de arrimar el hombro en el conjunto del país. La anomalía política no es tanto no haber planteado aún unas Cuentas, consciente de la precariedad parlamentaria. Quizás lo sea más el planteamiento expresado sin rubor por el presidente del Gobierno de recurrir a la prórroga del Presupuesto en el caso de que socios de investidura le den la espalda, en vez de adelantar las elecciones que le reclaman la oposición y la disidencia socialista encabezada por García-Page. Al menos, esa es la hoja de ruta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Angustia o Presupuesto