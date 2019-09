HAY fobias para todos los gustos o para todos los disgustos, mejor dicho. Se dice que una fobia es una de dos cosas, bien distintas. Por una parte, una aversión y por otra, un temor. Es curioso que con lo rico que es el idioma se emplee el mismo término para expresar significados tan dispares. Porque yo puedo experimentar aversión a algo o, especialmente, a alguien porque me repugna o me cae gordo pero sin temerle y, a la inversa, puedo temer algo a lo que me gustaría asomarme como lanzarme en paracaídas, practicar windsurfing o introducirme en la fosa de Mindanao todo lo cual no me produce rechazo sino canguelo. Cierto es que para que un temor se considere fobia necesita ser irracional o compulsivo y eso no me sucede con los ejemplos que daba.

Hay miles de fobias, antes sólo conocía la hidrofobia y la claustrofobia y ya con eso me daba por satisfecho pero, a medida que avanza todo, también se inventan o se descubren más, algunas bien raras como la antrofobia, por ejemplo, miedo a las flores, pobrecitas, porque, salvo las carnívoras y si no eres una mosca, poco daño te pueden hacer, la filematofobia, fobia a dar un beso, con lo estupendos que son algunos y lo bien que hacen, la optofobia, miedo a abrir los ojos que a veces es bien justificado porque lo que hay que ver, en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, la melofobia, enfocada en la música -según el intérprete y la pieza, puedo llegar a padecerla- la nomofobia, que dicen que es el temor a olvidarte el móvil en casa y convertirte en un pelele que vaga sin rumbo, la gerontofobia de la cual espero estén libres mis deudos por la cuenta que me trae. Hay muchísimas y el número crece según se complica el panorama. A mí la que más me gusta es la hipopotomonstrosesquipedaliofobia que afecta, dicen, a los que tienen miedo a las palabras largas. No podían encontrar un término más apropiado que sólo tiene 33 letras mal contadas.

Esta amaxofobia como su nombre lo indica -la etimología no engaña porque todo el mundo sabe que amaxa en griego es carro- es el miedo a conducir. Hay algunos psicólogos especializados en curar este presunto mal, como otros que se emplean para quitarle a uno el miedo a volar. Me imagino que a éstos los financian las compañías de aviación y a aquellos, los fabricantes de vehículos motorizados. ¡Abajo con estos psicólogos o lo que sean! Ya hay bastantes conductores que no tienen miedo pero que, por el contrario, dan miedo por su imprudencia, su impericia, su torpeza, su zafiedad y por su impaciencia. Conductores que te insultan, te amenazan, te hacen gestos obscenos en vez de dedicarse como hacen otros muchos a escarbarse la nariz. Conductores que son tan importantes y que necesitan estar en contacto con el mundo porque el mundo los necesita a ellos que no pueden privarse de utilizar el teléfono mientras llevan el volante y cuya inspiración surge con tal fuerza que no pueden evitar plasmar sus pensamientos en un mensaje o en un wasap (ya sé que se escribe con más caracteres, mi ordenador me lo recuerda pero el libro de estilo es el libro de estilo). Bueno, por suerte para la humanidad esas ideas no desparecen y pueden escribirse en el momento para mayor gloria de la literatura y de la filosofía. No. yo no tengo miedo a conducir tengo miedo a los conductores.

Y tengo una aversión horrenda a perder el tiempo cogido a una rueda mirando fijamente a través de un cristal para apreciar si un fulano se me cruza emboscado detrás de un vehículo aparcado peligrosamente junto a un paso de peatones exhibiéndome un cochecito donde transporta un rorro encantador al que me puedo llevar por delante, afirmo que totalmente de manera involuntaria. La Avenida del Mercado es pródiga en esas líneas pintadas en la acera que legitiman a cualquiera a lanzarse al encuentro de un automóvil sin importarle las consecuencias de su arrojada acción.

Hoy, y especialmente en verano, la conducción se ha transformado en una actividad altamente profesional y de riesgo. Ya no bastan las autoescuelas ni los exámenes simplones para obtener el carnet, exámenes que pueden repetirse hasta la exhaustación. Si lo han cateado, digamos dos veces, no debería haber una tercera oportunidad.

Así que si sufre Ud. de amaxofobia, como yo, no pierda tiempo en procurar su cura. Obtenga el carnet que ofrece Marbella y viaje gratis en autobús.