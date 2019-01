ALUMNOS AVENTAJADOS DEL SANTO JOB

ES una satisfacción para cualquier maestro comprobar cómo un alumno alcanza tal grado de aprendizaje que lo supera en conocimientos. El Santo Job debe estar muy contento con los marbellíes; hemos alcanzado la excelencia en el ejercicio de la paciencia, de la tolerancia y de todo tipo y especie de correcciones políticas y de cualquier otro género. Hace mucho tiempo, tanto que no acierto a identificar la fecha exacta, que los responsables de nuestras administraciones, sin pudor alguno, se lanzaron a faltarnos el respeto; a ignorarnos como ciudad, a pesar de la repercusión internacional de nuestra marca turística y del peso poblacional. Los marbellíes, durante décadas, poco dados a los exabruptos y alharacas, soportando las promesas falsas o incumplidas. Hubo un tiempo, de acuerdo con las cambiantes modas en el lenguaje público, en que Marbella era una "locomotora" que tiraba del turismo andaluz. Imposible metáfora ante la evidencia de que, si algo es una carencia crónica en la ciudad, se trata del tren. Es una reivindicación tan veterana que ya se recogía, como imprescindible para el futuro turístico de la zona, en el opúsculo publicado en 1928 por don Ramiro Campos Turmo "Costabella (La Riviera Española)". Existe una pertinaz desvergüenza en el asunto de la llegada del ferrocarril a Marbella, tantas veces prometido, tantas veces anunciado y sin que nunca vaya más allá de la fase de librar (presuntamente) fondos, generalmente ridículos, para la realización de los estudios previos. Aquí, aparte de reivindicar, habría que revindicar (sin la primera i) porque los marbelleros, por muy pacientes que seamos, fácilmente nos podemos sentir injuriados, menoscabados en nuestras legítimas y lógicas pretensiones. En los Presupuestos generales del Estado, con una actitud "guadianesca", el ferrocarril hasta Marbella aparece y desaparece. Está claro que no existe el bautismo eficaz que nos libere de ese pecado original que pesa sobre la ciudad y que nos condena al ostracismo en las prioridades de las administraciones autonómica y central. Políticos locales hemos tenido a lo largo de los años en los órganos de representación de Sevilla y Madrid: Andrés Cuevas, Ángeles Muñoz, José Bernal, José Eduardo Díaz, Félix Romero e incluso, como Director General de Turismo de la Junta, José Luis Rodríguez, tras su etapa como alcalde. Según el balance de lo conseguido, no parece que les hicieran mucho caso. A veces nos surge la duda sobre si la singular paciencia del vecindario es tal cosa o también, en ocasiones, indiferencia o desidia. Sería un debate que podría abordarse con profundidad el grado de compromiso que la población de Marbella tiene con su ciudad. Frecuentemente se observa como personas que llevan viviendo en la ciudad treinta o cuarenta años, cuando llega el fin de semana se marchan "a su pueblo" o miles de residentes, anónimos recalcitrantes, que no se empadronan ni por equivocación. No parece que la paciencia extrema, el silencio prudente y las exquisitas formas, reporten frutos a la hora de conseguir legítimas demandas. El ruido, aunque sea llorar para mamar, parece imprescindible, pero para ello es necesario contar con una cohesión social que parta de la ciudadanía, al margen de intereses partidistas. Nosotros no somos decisivos para aprobar los PGE ni disponemos de ningún elemento de presión del tipo "referéndum de autodeterminación", es decir, seguirán haciéndose los sordos, aunque nos instalemos en el griterío. En estos tiempos, tan dados a hablar de cambio y de regeneración, desde la perspectiva de la "bona fide", cabe esperar que no nos engañen más. La paciencia "jobiana" pude llegar a su fin y la crispación siempre es nefasta. El catálogo de carencias es amplio y persistente y puede que el mantra de repetirlo a diario termine por resultar cansino; mucho peor es que caiga en el olvido. Seguramente una plataforma reivindicativa que surja del pleno del ayuntamiento, con auténtica priorización del bien general, pueda conseguir algo. Incluso la regeneración y estabilización de las playas y la vuelta de los desaparecidos espigones que reivindica la Plataforma de Espigones Transitables para Marbella. Mientras tanto, si la puesta en escena requiere la foto de ediles de la corporación (caso de Izquierda Unida) echando en el buzón de Correos una carta al flamante presidente de la Junta de Andalucía sobre los problemas de la ciudad, bienvenido sea. De paso se rescata románticamente el envío de cartas, algo en desuso. Cabe esperar que la alcaldesa tenga línea directa y que se note.