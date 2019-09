Almíbar progresista

Acabó agosto pero no la época de festivales, que se prolonga al modo en que algunos treintañeros estiran la juventud, como si la espalda no crujiera y la cabeza no estuviera a punto de estallar tras una noche de alcohol y acampada. No hay inmunidad que dure para siempre, salvo la del Rey, a quien la Constitución exime de cualquier responsabilidad. Pero volvamos a los festivales antes de acabar imputados por injurias a la Corona. SFDK ha sido vetado en el BioRitme celebrado en Barcelona después de que una asistente a su concierto denunciara que las letras del grupo de rap herían su sensibilidad, que es como patalear por los dolores del alma o del orgullo: habla peor de ti que del elemento agresor. A la calle se sale llorado de casa. A veces conviene recordar que la emoción está permitida, en ocasiones incluso recomendada, pero no es obligatoria. Del sentimentalismo mejor no hablamos. La organización del BioRitme, en sintonía con esta deriva timorata a la que nos conduce la ultracorrección política, solicitó a la banda que se sometiera a formación de género. Ante la comprensible negativa de SFDK, un grupo que se dedica a la música y no a la puericultura, los promotores anunciaron que no volverían a contratarlo. Pero que nadie se equivoque. El veto supone un triunfo del puritanismo, no del feminismo, porque la desigualdad nunca se ha combatido con lamentos infantiles.

Tampoco la polémica retroactiva por la inclusión de la palabra 'mariconez' en un tema de Mecano que unos concursantes de Operación Triunfo se negaron a cantar constituyó una conquista de los derechos LGTBI, sino la exhibición del ridículo al que están dispuestos a someterse los abanderados de la falsa progresía con tal de seguir patrimonializando conquistas mucho más elevadas de lo que alcanza a atisbar su altura de miras. Mecano, por cierto, ya escribía canciones sobre lesbianas cuando estos cantantes imberbes que ahora tratan de corregir sus letras no habían nacido. Para evitar resbalar entre tanto almíbar moralista, cuyo discurso fácil reconozco tentador, vuelvo a 'Veep', la excelente sátira política de HBO protagonizada por Julia Louis-Dreyfus. Sus diálogos irreverentes ajustan cuentas con el machismo («Si los hombres se quedaran embarazados podría abortarse hasta en los cajeros automáticos») sin someterse a la dictadura de los nuevos evangelizadores. En la serie, la secretaria del personaje que interpreta Louis-Dreyfus, vicepresidenta de los Estados Unidos, le comunica que la Asociación Nacional de Transexuales quiere entregarle un premio. «Diles que acepto. ¿A ellos?, ¿ellas? No sé, diles a las mujeres con barba que iré». En otro episodio, su jefa de Gabinete maldice la sinceridad de su contrincante en un debate de televisión: «Si hay un truco sucio que no soporto es la honestidad». Suelto una carcajada, como con algunos tuits de Camilo de Ory, a quien por cierto no le deseo la cárcel. Que el cielo me perdone.