EL ALICATE Y SU FORTALEZA

Las referencias sobre el Alicate, o Alariçate, son confusas y dispersas. Las fuentes documentales señalan que el término de Marbella comenzaba «desde allá arriba, a la parte de Levante, hasta el Aliçate, ques más de una legua», y si hasta la ciudad había otras dos, entendemos que, por el Este, el término tendría unas tres leguas. Sobre el poblamiento de esta alquería, si es que lo tuvo, carecemos de datos. Tampoco la historiografía es aclaratoria en este sentido. Tanto Pulgar como Jorquera se refieren genéricamente a vecinos. El primero, al indicar que cuando Fernando el Católico tomó Marbella, los moros «de las villas de Montemayor, e de Cortes, e de Alaricate, con otros diez lugares comarcanos a la çibdad de Marbella, sabido como el rey la había tomado, se vinieron a él, e obligáronse de ser sus súbditos». Y el segundo, en sus Anales de Geografía, escribe: el «Alaricate. Un tiempo fuerte receptáculo de moros, con fuerte castillo a quien accidentes la han menoscabado. Abunda de todo mantenimiento con regaladas frutas..., siendo su mayor cultura la de la seda y la pasa que venden en Marbella a extrangeras naciones; habitanla cien veçinos en una parroquia de la diócesis de Málaga, en una hermita de devoción». De antiguos y desconocidos orígenes, su fundación «se atribuye a mahometanos».

Coincido con Virgilio Martínez Enamorado en que este autor no refleja la realidad, puesto que, según el bachiller Serrano, «se despobló después que sus altezas ganaron la tierra y se dio la çibdad», lo que hace intuir la existencia de dos lugares diferentes con nominaciones similares: uno a Poniente de Marbella, que sería el mencionado por Pulgar, y otro, en opinión de Virgilio, «un ḥiá¹£n distinto, la fortaleza de Alicate, a Levante de la ciudad», y que nos hace dudar si realmente fue un núcleo habitado o una de las fortalezas que jalonaban el litoral. No estaba plenamente integrada en la vigilancia costera, aunque Hurtado de Mendoza planteó la posibilidad de construir sobre ella una almenara ya que, sus 170 metros de altitud no eran suficientes para una comunicación directa con los pueblos cercanos y desde allí sólo eran visibles las torres de río Real y la hoy desaparecida del Real de Zaragoza. Acaso su principal función fuera dominar el valle del arroyo, de apenas 4 kilómetros de curso, que discurre a sus pies y, al mismo tiempo, proteger a la pequeña comunidad agrícola asentada en una reducida extensión en torno al castillo.

Después de la conquista, «en lo del Alicate», se recompensaron los servicios de Gonzalo de Toledo con 90 aranzadas de tierras; al alcalde mayor, Juan de Coca, con 30; otras tantas a Pedro de Zamora y 20 a Diego Bernal; predios que nunca trabajaron sus propietarios, pues las arrendaban «por cada 9 fanegas de pan, una fanega de renta», debiendo «sembrar en buenos barbechos, alçados y binados cada un año la mitad de todas las tierras». Y en 1729, las bellotas de sus montes proporcionaron a los Propios de Marbella 100 reales.

Conocemos algunos avatares de esta fortaleza que permaneció inhiesta de milagro ya que, finalizada la conquista del reino de Granada, los reyes encargaron a Serrano un informe sobre la eficacia de sus torres y fortalezas. En la Tierra de Marbella, aconsejó que sólo se conservaran tres, una de ellas la del «Alaritate», «que cumple muncho porque están a vista de la costa. Como quiera que estén arredradas, que estén e se queden». Sabemos que en 1503 la custodiaban dos guardas: Francisco de Llerena y Álvaro González, con un salario de 600 maravedíes mensuales, el mismo número que se mantenía en 1536, siendo sus vigilantes Alonso de la Bastida y Cristóbal Sánchez.

Este sector de la costa era muy frecuentado por los piratas, cuyos asaltos harían imprescindible la guarnición del Alicate, al menos hasta que se construyera la torre del Lance de las Cañas, ya en el siglo XVIII. Aunque el historial de capturas es amplio, sólo mencionaré tres: la primera hacia 1535, cuando un bergantín se llevó a los guardas del Real de Zaragoza y a los del Alicate; un año más tarde, una nueva llegada de berberiscos capturó a cinco hombres en el Real de Zaragoza, asesinando además a cinco personas. Pero acaso lo más llamativo fuese la novelesca gesta de Pedro de Palma quien en 1568, estando solo con su lanza y caballo junto al Alicate, observó que una galeota de turcos cautivó a ciertos cristianos y perseguían a otros. «Tenían çercado a Villanueva, herrador, para lo cativar», pero Palma lo evitó. Más tarde, el rescatado reconoció que no pudo defenderse de sus captores por estar «enfermo de cámaras» (diarreas) «y en aquel día se le estancaron e sanó dellas», siendo evidente que el pánico fue su mejor medicina.