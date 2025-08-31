Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alemania decide acelerar

El país germano muestra un modelo económico agotado que necesita medidas valientes para volver a marcar el rumbo

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Alemania atraviesa una encrucijada que cuestiona su papel como motor de Europa. Durante décadas fue ejemplo de eficiencia y solidez económica; hoy muestra grietas profundas: ... dependencia energética, atraso digital, presión social y un modelo económico agotado. Lo que antes se presentaba como fortaleza (la energía barata y el éxito exportador) se ha convertido en un lastre difícil de revertir sin medidas valientes. La renuncia al gas ruso y el cierre de nucleares encarecen la energía y golpean directamente a la industria automotriz, el orgullo alemán, lastrada además por los aranceles impuestos por EE UU.

