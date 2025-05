Rosa Belmonte Domingo, 25 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El británico The Telegraph se ha marcado un artículo donde dice que nuestro apagón fue un experimento del Gobierno con las renovables. Que se pretendía ... saber qué sucedería en el caso de no contar con el respaldo de las nucleares. Sucedió «el peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado». También dice que las explicaciones «carecen de sentido técnico o rozan el absurdo». Desde la Moncloa han negado lo sostenido en el artículo. Me gusta esta parte: «Si se establece que el apagón fue un experimento controlado que salió mal, y si esta información ha sido ocultada, la izquierda española se enfrenta al olvido electoral durante una generación política». Eso sería en otro país. Gallardo puede hundir electoralmente más al PSOE extremeño tras su aforamiento, pero Sánchez es otra cosa, otra aleación, otro alelamiento el que produce haga lo que haga. Experimentar, ocultar, qué más da. Pero espera, que Moreno Bonilla tiene ideas para el PP.

