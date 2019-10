Alcalde Celebrity

Nunca he entendido muy bien esa insistencia de un sector de la sociedad en querer privarnos a los amantes del costrumbrismo de las televisiones regionales. Quizá no seamos fieles seguidores de 'los viejos' de Juan y Medio (juro que no sé cómo se llama el programa), pero al menos amenizan la publicidad de 'Sálvame'; un programa que jamás he visto y que no volveré a ver.

El último gran descubrimiento no es andaluz, sino más bien un experimento mesetario en esa Telemadrid que insiste en tener un logo venido de 'Stargate'. Es algo así como pasar un día con Martínez-Almeida, ese señor tan divertido que cuando libra de 'Got Talent' se dedica a promover la contaminación en Madrid. Resulta -para aquellos que hayan tenido la desgracia de no verlo- que un grupo de niños y niñas le hacen preguntas sobre diversos temas en el entorno de un aula escolar.

El alcalde, que responde con una inocencia fingida a la que solo le faltan las dos coletas (vaya imagen), tan solo necesita diez segundos para responder la diferencia entre izquierda y derecha. Mientras los estudiantes gritan la cuenta atrás para que ofrezca su respuesta, si uno observa con atención es capaz de distinguir las caras de terror de los pupilos. Alguno incluso mira al timbre a ver si suena ya y son salvados por la campana.

Estos niños (en especial la chica morena con felpa de lunares) se han convertido -los pobres- en un 'meme' viviente. Todo es porque le dejaron botando una pregunta muy sencilla que este señor respondió al revés. La cuestión era que dónde ayudaría con su dinero si pudiera; si en el Amazonas o en en la restauración de Notre Dame. La opción escogida -la segunda ante unos chavales escandalizados- tampoco sorprende tanto. Recordemos que su gobierno es el único en toda Europa que apuesta por dar pasos atrás en la cuestión del clima y la contaminación.

Este programa de Telemadrid nos ha hecho descubrir a toda una estrella televisiva en potencia. Un regidor con vocación de directos y telerrealidad. Ya me lo imagino en Supervivientes nominando a la Pantoja; en MasterChef desollando conejos en el equipo de Tamara Falcó; o en Gran Hermano Vip tomando sol con Mila Ximénez mientras ella le dice a quién debe nominar. Ya sabemos que la colaboradora de 'Sálvame' es la Esperanza Aguirre de la crónica rosa; y que ambas poseen un ejército de fieles capaces de seguirles hasta el fin del mundo.