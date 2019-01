Las alarmas en Washington se han disparado esta semana por varias razones. La más evidente se debe al cierre del gobierno federal, que se prolonga casi un mes. Donald Trump insiste en que cualquier presupuesto debe contemplar su proyecto de construir un muro en la frontera mexicana y que no va a cambiar de opinión. Los miles de funcionarios que no reciben su sueldo han empezado a movilizarse y también muchos ciudadanos afectados por la falta de funcionamiento de servicios públicos que se consideran no esenciales. Los demócratas no tienen prisa por sacar al presidente del agujero en el que se ha metido. La alarma más llamativa, sin embargo, es el intento del presidente de mantener en secreto sus conversaciones con Vladimir Putin, al confiscar al intérprete, el único testigo de la reunión de Helsinki, las notas que había tomado para poder hacer su trabajo. Las distintas investigaciones sobre la injerencia rusa en la campaña de 2016 avanzan. La sensación extendida es que revelarán algún tipo de lazos poco justificables de Trump o de su entorno con el tenebroso mundo de Putin.

Pero hay otra alarma que recorre en los círculos del poder americano. Se trata de la insistencia de Trump en que su país debería salir de la OTAN, una opinión que ha repetido varias veces en los últimos meses a sus colaboradores. La reciente dimisión del general James Mattis, el respetado secretario de Defensa, está sin duda relacionada con esta manera de pensar del presidente. En su visión del mundo, las alianzas no sirven y las organizaciones internacionales son obstáculos para proteger los intereses nacionales. Da igual que se pueda demostrar que no pocas de ellas justo han ayudado a conseguir el objetivo de fortalecer a Estados Unidos, desde la propia OTAN a la Organización Mundial de Comercio. En la era Trump, las relaciones entre países son bilaterales y sus verdaderos socios son los líderes de países que comparten su discurso nacionalista pero ceden ante sus pretensiones. Para el presidente, lo importante es utilizar el poder de Estados Unidos para ganar, como si una cumbre internacional fuese una de sus negociaciones en el mercado inmobiliario de Nueva York. Sus dos asesores principales en política exterior, el Secretario de Estado Mike Pompeo y el consejero de seguridad nacional John Bolton, se limitan a repetir el mantra nacionalista de «América primero» y nunca llevarían la contraria a su jefe.

A los europeos nos cuesta reaccionar ante el giro histórico de Trump, que pone en duda tanto la integración europea como la defensa atlántica y que no reconoce su valor y razón de ser. La segunda mitad del mandato de Trump se anuncia tormentosa y agitada. El comportamiento impredecible y nacionalista del presidente va a hacer sonar muchas más alarmas. También favorecerá que surjan todavía más imitadores de este liderazgo furioso, siempre en búsqueda de enemigos externos.