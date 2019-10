Aguantar a Almodóvar

Tras el bloqueo llegará la calma. Es broma. Pero Rivera ya se ha bajado del no lo cato y no lo cato linamorguiano con el PSOE (le salió mal la jugada de hacerse con la derecha y tiene malas expectativas electorales). Casado dice que si el PP gana, desbloqueará el Gobierno, incluso con el PSOE. Iglesias avisa de un pacto de PSOE y PP. Sánchez ha dicho a Alberto Surio que la discrepancia que ellos tienen «con los de la plaza de Colón es que dibujan una España excluyente en la que solo caben los que piensan como ellos». Y que representan mejor a la España actual, que no es la rancia de los conservadores. Hombre, la exclusión la practican ellos también con sus matracas dizque progresistas. Nuestros políticos son bastante mejorables, pero los ciudadanos no somos mejores. Dice Carmen Maura que ella nunca se sintió una chica Almodóvar sino una chica que aguantaba a Almodóvar. Como nosotros con los políticos. Y los políticos con nosotros.