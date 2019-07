Agresiones sanitarias

La sanidad tiene una serie de problemas que dificultan la labor del personal que atiende a los pacientes. Son escollos que, en la mayoría de las ocasiones, son iguales en las 17 comunidades autónomas. Un perjuicio que soportan los profesionales sanitarios en cualquier parte de España es el de las agresiones en sus puestos de trabajo. El motivo de esas conductas violentas es variado. No hay una sola causa que explique por qué una persona pierde los nervios de tal modo que insulta, amenaza y, en los casos más graves, golpea a un médico, un enfermero, un técnico en cuidados de enfermería o un celador, por poner algunos ejemplos. El que recurre a la agresión, ya sea física o verbal, pierde la razón que pueda asistirle si considera que se le está atendiendo de forma incorrecta. Hay cauces reglamentarios para exponer las quejas. Lo que no es admisible es ponerse a gritar como un troglodita, querer defecar en los difuntos del profesional o soltarle un directo al hígado acompañado de un gancho a la mandíbula. La agresividad que se percibe tanto en centros de salud como en hospitales no es más que el fiel reflejo de la escasa educación que impera en distintos ámbitos de la sociedad. Hay gente que vive en permanente estado de ira. La mala baba y la rabia se imponen sobre las buenas maneras. Son individuos que gustan de armar gresca y que pretenden ejercer su voluntad a voces como si los demás fueran sordos.

¿Y qué hacer ante esa actitud impresentable? En primer lugar, denunciar los hechos, sacar a la luz una actitud que si se silencia es más complicado combatir con eficacia. La subdelegada del Gobierno central en Málaga, María Gámez, dijo ayer que solo cuatro de cada diez agresiones a profesionales de la sanidad se denuncian o, lo que es lo mismo, seis se quedan sin difusión y no trascienden. Esa omisión juega a favor del violento. Al no haber denuncia, no hay sanción ni juicio rápido ni condena, lo que da una sensación de impunidad al agresor, que piensa que todo el monte es orégano y que con él no puede nadie. En este asunto, además de establecer las condenas que marca la ley, es necesario una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana. Parece del género tonto pegarle al que tiene como función, ayudar y curar. Es necesario e imprescindible incrementar las medidas de seguridad en los centros sanitarios. Entre todos hay que atajar la lacra de la violencia. Nadie debería ir a su trabajo con miedo a ser agredido. Es mucho lo que aún queda por hacer en este tema.