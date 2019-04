Agresiones en el SAS

Málaga no solo es la primera en el peligro de la libertad, sino que también ocupa el primer puesto en el peligro de las agresiones físicas contra los profesionales sanitarios. Eso de arrearle un tortazo en mitad de la mejilla o endilgarle un directo al hígado al primer médico o enfermero que pasaba por allí es más frecuente de lo que podría pensarse. Hay gente que cuando pisa un centro de salud o un hospital se cree que está en mitad de un ring de boxeo y, cual Mazinger Z, grita eso de puños fuera. Y dicho y hecho. Y puñetazo que te crio. Vamos, que en vez de bata blanca a los profesionales de la sanidad habría que ponerles un kimono blanco que llevara incorporado un manual de artes marciales para parar a tiempo los golpes antes de que les marquen la cara cuando menos se lo esperan. Si trabajar con la presión de las listas de espera, las demoras, la falta de recursos y la sensación de no dar abasto es complicado, mucho más agobiante resulta no saber cuándo te puedan pegar ni quién será el que te soltará el mandoble. «Venimos al trabajo con miedo. No sabemos nunca qué nos puede suceder», dijo una enfermera que resultó agredida hace unos meses en las urgencias del Hospital Clínico. Esa frase resume en pocas palabras lo que siente el personal sanitario en su día a día.

Las conductas violentas -que no se producen en exclusiva en centros de salud y hospitales, sino que también soportan docentes, trabajadores sociales e integrantes de otros colectivos- son un reflejo de lo que ocurre a cualquier hora en cualquier ciudad. La tolerancia, el respeto y la educación se enfrentan a la irracionalidad, la grosería y la furia, comportamientos que quitan la razón al que apela a ellos cuando se siente agraviado. Hay individuos que no dan tregua a una rabia perenne que sacan a relucir por un quítame allá esas pajas; a la más mínima hacen gala de una actitud más propia de primates que de personas civilizadas. La violencia empleada contra los profesionales sanitarios es un ejemplo más de una sociedad en la que la pérdida de valores está en auge. A gritos no se arreglan los problemas de la sanidad. Y mucho menos repartiendo bofetones con la diestra y la siniestra. Un estudio presentado por CC OO pone de relieve que Málaga es la provincia andaluza en la que el personal del SAS sufre un mayor número de agresiones físicas. Mal vamos por ese camino. El sindicato exige a la Junta de Andalucía un plan de choque para proteger a los trabajadores. Desde luego, algo más hay que hacer antes de que ya sea demasiado tarde.