En agosto pasan cosas

Las otrora aguas mansas informativamente hablando de agosto han pasado a mejor vida. Uno recuerda que en sus tiempos de prácticas en esta casa (lo que hoy son los becarios, que siempre han existido, siempre han hecho lo mismo y siempre han cobrado muy poco) había apuestas en la Redacción para ver qué noticia llegaba de Alaska, que fenómeno paranormal saldría a escena, o, ya a nivel local, quién se iba a encargar ese año de hacer el reportaje de las cabras malagueñas o del melocotón de Periana. Eso ya pertenece a la época fenicia, poco más o menos, porque ahora, entre una cosa y otra, no se da abasto. Por tener hemos tenido en este agosto hasta actividad cofrade, inusitada e inesperada, con lo de la aprobación de un nuevo recorrido oficial que conforme pasan los días a uno le entran más dudas de si era necesario o no, después con una pléyade de artistas de primera magnitud que pueblan nuestra costa desde Nerja hasta Sabinillas, si bien es cierto qeu antes llegaban muchos menos pero todos eran muchísimo más asequibles. Esa es otra. En agosto, los 'niños de prácticas' (como en SUR nos llamaba el inolvidable Santiago Souvirón) nos íbamos a La Rosaleda y cuando veíamos a un futbolista entrenando, se le llamaba, el entrenador le daba permiso y se te acercaba para hacer declaraciones. Hoy ni locos, ni el más jovenzuelo aspirante a pelotero te habla sin permiso de una pléyade de intermediarios que cobran por fastidiar el trabajo a los demás... Claro que en este asunto el que se lleva la palma es el entrenador del Málaga Femenino, que había ordenado que los entrenamientos fuesen a puerta cerrada... Semejante dislate sólo puede anidar en la cabeza de alguien que tenga sueños de grandeza, vaya a ser que Mourinho, Lopetegui o Zidane vayan a venir a copiar sus métodos. O sea, que hay muchísimas más noticias que antes, que agosto ya no es mes de pingüinos congelados, ni de Uri Gellers 'doblacucharas', ni de la cabra malacitana, tan genuina y generosa ella, pero te cuesta mucho más que nunca conseguir una línea o una declaración de los protagonistas, todos en ese mundo opaco de «hable con fulanito o menganito para que le den permiso», que en estos tiempos hasta los más lelos se rodean de una guardia pretoriana a la que hay que superar para llegar al de la 'gorra'. Pero da igual, aquí lo importante es saber que si en agosto no se movía un papel salvo el de los farolillos de la feria, ahora la cosa ha cambiado mucho, y que si antes había que hacer un esfuerzo casi titánico para conseguir una noticia, ahora lo que hay que luchar hasta el infinito y más allá es para saber qué es verdad y qué es mentira (redes sociales), y sobre todo conseguir una palabra de algún protagonista. ¡Dios mío, los entrenamientos del Málaga Femenino a puerta cerrada! Así le va a este país, en serio...