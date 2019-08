AGOSTO CAMBIANTE Mirando al mar Algunos personajes ya no están, la fiebre por el famoso bajó considerablemente, el ansia por salir en la foto se cambió por la discreción JOSÉ MANUEL BERMUDO Jueves, 1 agosto 2019, 07:58

ELcomienzo del mes de agosto siempre nos ha traído algún conflicto laboral que ha dificultado el transporte hacia las zonas turísticas. Este año no iba a ser una excepción, como estamos comprobando con los trenes, porque los días claves del verano, esos en los que se produce el mayor número de movimiento de viajeros, parecen tener una reserva permanente para las reivindicaciones laborales. Es, quizás, una de las pocas cosas que no han sufrido variación con el paso de los años, aunque también es cierto que las formas, por lo general, parecen haberse vuelto más civilizadas, si apartamos de la memoria algún conflicto algo más salvaje protagonizado por algún colectivo, que esperemos que no se repita. No parece que esta vez vaya a tener una especial incidencia en la ocupación turística, pero las molestias no se las quita nadie al que le haya tocado directamente.

Este comienzo de agosto ha sido siempre una fecha especial para ciudades turísticas como Marbella, que habitualmente ha sido foco de atención durante unas fechas en las que otras actividades sufren un parón en la mayor parte del país, aunque a veces, como ahora es el caso, la situación política tenga ocupados a muchos. Con el paso de los años se ha venido produciendo la avalancha de visitantes que han ocupado los establecimientos de todo tipo, desde los hoteles y urbanizaciones de lujo hasta la más pequeña de las pensiones, cada cual con su idea de vacaciones, ajustadas sobre todo a su presupuesto.

No hace tantos años que por estas fechas estaba en pleno auge el escaparate de personajes famosos que un nutrido grupo de reporteros de todo el país perseguía con ahínco. Había fechas y caras habituales que constituían símbolos de ese tiempo. Por ejemplo, la fiesta de cumpleaños de Jaime de Mora marcaba un punto de partida de fiestas a cada cual más exótica. La llegada de Isabel Preysler a su chalet alquilado era otro de los momentos señalados, sobre todo cuando estaba acompañada de su marido, Miguel Boyer, y de sus hijos, que también lo eran de Julio Iglesias.

Después se sucedían toda clase de noticias que tenían casi siempre a personajes conocidos como punto principal. Lo mismo destacaba Khashoggi con su yate Nabila atracado en Puerto Banús y un helicóptero yendo y viniendo a la finca La Baraka (hoy La Zagaleta), que aparecía de improviso la baronesa Thyssen o la mismísima Liz Taylor ante la sorpresa de algunos turistas que podían perpetuar el momento si es que tenían cámara fotográfica, porque no existían los móviles multiusos.

Los espectáculos de artistas destacados se concentraban en el hotel Meliá Don Pepe, con su escenario encima de la piscina, y en el Estadio Municipal de Fútbol, en el que marcaron un hito los conciertos de Michael Jackson, Prince, Tina Turner o Queen, entre otros muchos. Hoy estas actividades musicales se han trasladado a la cantera de Nagüeles con Starlite, aunque se apuntan movimientos en las dos plazas de toros del municipio, ahora que no hay espectáculos taurinos.

Sobre todo en la década de los ochenta comenzaron a prodigarse las cenas benéficas hoy tan extendidas ante la ampliación de colectivos sociales que buscan financiación. Pero hubo un intento que fracasó: la fiesta de la Cruz Roja. Durante unos años se celebró con éxito en diversos establecimientos de Marbella y lo que se intentaba era conseguir algo parecido a la celebración de Mónaco, de amplia repercusión internacional, pero se colaron argumentos políticos sobre la imagen de la institución, lo que sumado a algunos conflictos personales entre dirigentes acabó por suprimir la fiesta. Otros ocuparon el hueco.

Algunos personajes ya no están, la fiebre por el famoso bajó considerablemente, el ansia por salir en la foto se cambió por la discreción y los centros de diversión se parecen poco a los de entonces. Pero queda un denominador común, el deseo de vacaciones en unos días que a muchos se les hacen cortos, aunque la decoración cambie.