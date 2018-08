Viene agosto con su aire de feria y ese apocalipsis blando que es el anuncio de la disipación, los días estivales donde se supone que no ocurrirá nada y -yihad mediante- los diarios serán un espejo reflejando el aroma a bronceador, salitre y verbena de este mes. En el viejo recetario del periodismo ahora era cuando afloraba el monstruo del lago Ness, aquellas fotografías borrosas que los viajeros o la gente del lugar decían haber tomado en un amanecer de bruma. Agosto sigue llegando con la misma luz, pero los monstruos son otros, tienen otras escamas y otros dientes. El monstruo existe. Y en algunos lugares se llama populismo, en otros inmigración, independentismo, terrorismo o ceguera. A veces el monstruo es una hidra y reúne en su ser varias de esas desgracias.

Se supone que agosto es el domador de la fiera. Nunca la doma pero al menos trata de adormecerla, no importa que en septiembre vuelva con las energías renovadas. Eso forma parte del carrusel. Se trata de narcotizarlo, y nosotros con él. Perdernos por aeropuertos, carreteras, insolaciones, norias y megafonías variadas. Los toreros, esos saltimbanquis vestidos con las lentejuelas del payaso listo, van de feria en feria con su olor a matadero y sus afanes de latifundio a la par que la Agrupación de Cofradías prepara el futuro y extiende sobre el mantel de agosto su nuevo itinerario. Más amplitud, más espacio para los tiros de cámara, más escenario de siglo XXI. Menos callejuela, menos recogimiento, menos encanto y menos madrugada. Esperemos que con el tiempo no acaben pasando un holograma por las calles. Sería más higiénico y barato. La asepsia es otro monstruo, o por lo menos un gusano, que roe y carcome en silencio. Así va la cosa.

La ley del tiempo. Esa noria tampoco deja de girar. Nuevos modos. Todo va quedando atrás. Aquellas suecas en biquini, el landismo, Torremolinos como escuela de perdición y academia de idiomas para la tribu obrera y analfabeta sexual. No, cualquier tiempo pasado no fue mejor por mucho que aquellos tópicos vengan ahora a ser sustituidos por los saltos de balcón a balcón, los turistas despanzurrados o esos otros que tatúan en la frente de los mendigos su dirección postal. Ni siquiera la indolencia de agosto puede borrar ese tipo de bajezas. Pero ahí va todo, todo lo embolsa agosto. Policías y ladrones. Puigdemont reclama escolta. Este turista accidental también salta de un balcón a otro, lo hace con red y además quiere mozos de cuerda. Mossos que le toquen el tambor y anuncien que por ahí va su majestad. El hombre de paja, el individuo que no se cansó de prometer que sólo sería un president de trámite, convertido en un rey sol de Cataluña. Un prófugo de la justicia con escolta. 'El Lute' escoltado para robar gallinas. Sí, el monstruo tiene otras escamas y también otros nombres. Su imagen ya no nos llega borrosa, camuflada por las brumas primeras de agosto. La tecnología ha avanzado mucho. La desvergüenza de algunos también.