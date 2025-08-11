Agnosia urbana
Cuando miro la ciudad y no la reconozco: veinticuatro imágenes de extrañamiento
Violeta Niebla
Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00
Foto número 1: Esta la uso para abrir la columna, como portada. Un zoom de mis manos. Con la misma torpeza con la que envuelvo ... un presente en papel de regalo: hago las dobleces e intento ponerle un lazo para que quede bonita.
Foto número 2: Autorretrato. La escribo como un grinch de la ciudad.
Foto número 3: Idea. Esta es la semilla de la columna. Cuando me siento a escribir sobre Málaga, lo que dan ganas es envolverla en papel de estraza y regalársela definitivamente a los turistas. Esta foto es feísima.
Foto número 4: Memoria. Hubo un tiempo en el que decía que me gustaba vivir aquí; lo decía porque era verdad. Ha salido borrosa.
Foto número 5: Metafotografía. Saco a mi amiga Marta, sacando fotos de basuras que encuentra en el campo para publicarlas en su cuenta de Instagram y que las vea todo el mundo.
Foto número 6: Evidencia. Por mi acera no pasa ni una escoba pública. Macro a los adoquines.
Foto número 7. Martiricos. Alguien que hizo su casa bajo un ficus gigante barre una circunferencia perfecta alrededor del árbol. Esta estampa está más limpia que el parque entero.
Foto número 8. Bodegón. Seguimos en Martiricos. Cáscaras de pipas y paquetes vacíos de chucherías en los bancos: si supiera pintar al óleo, ya tendría mi cuadro.
Foto número 9. Anacronía. Muy parecido a la peste negra, pero la gente va vestida de Primark y Bershka y los niños fuman vapers.
Foto número 10. Percepción. Me hablaron de agnosia visual; me dicen que es Málaga, pero no la reconozco.
Foto número 11. Cauce del Río Guadalmedina. Un paseo por las bermas: esquivar cuatro vómitos.
Foto número 12. Foto con olor. Terral o aire caliente de fritanga internacional.
Foto número 13. Maleta. Las maletas son cucarachas con ruedas.
Foto número 14. Oferta. Parque temático.
Foto número 15. 36.811011, -4.440130. Vertedero improvisado en mitad del campo.
Foto número 16. Cauce del río Guadalmedina otra vez. Ratas bebiendo agua junto a los patos.
Foto número 17. La calle Larios recién regada con desinfectante barato olor a jazmín.
Foto número 18. Buscando casa en el norte.
Foto número 19. Yo convenciendo a mis amigas para buscar todas casa en el norte.
Foto número 20. Visitantes que traen su propio paisaje. Disparo: horizonte con barco y ciudad en primer plano.
Foto número 21. Papeleras desbordadas. textura y desorden urbano. Lente: 24-35 mm para captar la papelera y su contexto. Apertura: f/8 suficiente profundidad de campo para mantener detalle en la basura y el fondo.
Foto número 22. Locales vacíos. Carteles de «se vende» y «se alquila» clavados como epitafios: barrios que pierden comercios y ganan dormitorios para turistas.
Foto número 23. 36.736184, -4.438313. Otro vertedero improvisado en mitad del monte.
Foto número 24. Despedida. La entrego mal envuelta: esta ciudad se ha convertido en photocall muy barato. Ojalá un carrete en blanco y negro.
