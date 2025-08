El aeropuerto coge pista

Del dicho al hecho. Hace unos días el ministro de Transportes, Óscar Puente, participó en un foro de SUR en el que puso blanco sobre ... negro en materia de infraestructuras con el aeropuerto como la joya de la corona por eso de ser la puerta de entrada del mundo a Andalucía. En su intervención aportó la cifra clave que faltaba del avance de la ampliación de esta infraestructura, que semanas antes había realizado el presidente de Aena, Maurici Lucena, a las autoridades locales. Puente elevó a 1.500 millones de euros la inversión que van a realizar para aumentar la capacidad de esta infraestructura de los 30 millones de pasajeros actuales a 36 millones. Una actuación con la que casi duplicará su actual superficie. Pero si importante es el dato del desembolso previsto, más aún lo es el que diera una serie de plazos y que el primero de ellos, el que supone el primer paso de la transformación prevista, se haya cumplido en forma y fecha. El pasado martes, el consejo de administración de Aena aprobó licitar el concurso para redactar los proyectos de reforma de las terminales, que costarán 36,5 millones. Lo que supone que la ampliación del aeropuerto ya está en marcha. De eso se trata la gestión política, de decir y hacer. Aunque el trayecto hasta la consecución del proyecto es largo y habrá que seguir fiscalizando cada paso, es justo poner en valor este avance como cuando se critica el anunciado y nunca andado.

Pero esta semana, dicha licitación no ha sido la única buena nueva para el turismo, esa industria de la felicidad que está entrando en una fase de normalización, que también se agradece, tras la euforia por parte de la oferta y de la demanda tras la pandemia. También ha estado en la Costa del Sol, concretamente, en Marbella, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer, para dejar clara su apuesta por este destino en el que dejará su impronta con las marcas de lujo que atraen ese turista premium que tanto ansían las zonas turísticas. Escarrer avanzó una inversión de más de 125 millones en cinco proyectos de cinco estrellas con los que la provincia dará otro salto en el mapa del turismo más exclusivo. Y este es el camino, el de avanzar apostando por un viajero de calidad, que aporte más al destino, incluso más allá de lo monetario, empatizando con el residente y cuidando el entorno para dejar la mínima huella posible. Por eso, ante un mes de agosto que se inicia con menos ocupación y hasta con ofertas, esta previsión no debe inquietar mientras los negocios no corran riesgos. Y, por ahora, siguen saliendo las cuentas. Larga vida al turismo responsable.