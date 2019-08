El Aeropuerto y la caspa La rotonda Las terminales conforman una pequeña ciudad en la que se podría vivir IGNACIO LILLO Málaga Domingo, 25 agosto 2019, 10:04

Casi no ha amanecido todavía y la cola para el control de seguridad en la terminal T3 ya es una serpiente de colores que avanza zigzagueante hacia el interior del edificio. La luz de Málaga entra por el muro de cristal y catenaria, como si fuera una versión contemporánea de las vidrieras medievales: los aeropuertos son las catedrales de nuestro tiempo. Me ha tocado cerca en la cola un bebé con toda la cara de tener un padre inglés, en un carrito empujado por una madre no menos pelirroja. El enano llora amargamente su marcha de la Costa, y con su berrinche sonoro parece implorar que no se lo lleven a casa, donde llueve continuamente, hace frío y no se puede ir a la playa.

A esa hora ya son miles los pasajeros que deambulan entre las puertas de embarque, y la mayoría de las tiendas y los bares comienzan a abrir. Para otros, se diría que no han cerrado nunca, en un 24x7 non stop de comida rápida en bucle infinito. Un señor mayor bajito, trajecillo desgastado, sombrero y tez egipcia, deambula, más perdido que el barco del arroz. Pregunta lo que parece un «¿dónde está mi avión?» en un idioma indescifrable a las azafatas de tierra. Por cómo lo despachan se diría un viejo conocido. Como uno de esos residentes habituales, que también los hay, que se mimetizan con los viajeros durante el día, que se asean en los baños y que buscan algún hueco discreto para pasar la noche. Ellos son los primeros que han descubierto que las terminales conforman una pequeña ciudad en la que se podría vivir, incluso llevar una dieta equilibrada, del sushi a las ensaladas pasando por las tapas; y comprar toda clase de ropa y útiles. Una ciudad, en definitiva, que nunca duerme y por la que transitan varios millones de personas, con miles de trabajadores a su cargo, para que el trámite del paso de entrada y salida en Andalucía -sí, la de Málaga es la principal puerta de acceso internacional de toda la Comunidad- pase casi desapercibido para la inmensa mayoría.

Por eso cuando alguien, en la incordiosa osadía que da la ignorancia, trata de establecer comparaciones entre este Aeropuerto y cualquier otro al sur de Madrid se me viene a la cara una mueca a medio camino entre la condescendencia y la ironía. Una amiga con buen criterio y que vive en Granada me cuenta que el autobús que va directo desde la terminal hasta su ciudad va casi siempre lleno. Y este hecho, para nada anecdótico, marca el camino de lo que debería ser, si esto fuera algo más que el reino de Taifas que siempre ha sido: un 'hub' central, con un sistema de lanzaderas, por carretera y sobre todo por alta velocidad, con conexiones directas con las principales capitales del entorno: la citada, más Sevilla, Córdoba, Marbella y Jaén, como mínimo. A poco que viajen les sorprenderá comprobar que en cualquier gran urbe europea se da por hecho que hay que recorrer al menos una hora e incluso más hasta llegar al centro de la misma, y así hay que entender las comunicaciones internacionales de Andalucía. Viajar en avión es lo que tiene, que por la ley física de la gravedad la caspa se suele quedar en tierra.