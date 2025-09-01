Adivinar septiembre

Escribo esta columna el último día de agosto para que se publique el primer día de septiembre. Pienso en esa frontera de meses colindantes. Como ... si fueran chalets pareados, con setos mal podados que no terminan de separar lo que queda atrás de lo que viene. Me digo que escribir un día antes es como intentar adivinar qué cara tendrá septiembre.

Intento pisar la arena esquivando los clichés del verano. El resultado es una pose mía muy extraña levantando muchos las piernas en cada paso y mirando bien dónde poner los pies. Igual pero con los dedos sobre el teclado. He pensado que escribir un día antes es parecido a escribir el horóscopo, solo que sin signos zodiacales: un ejercicio de adivinación, de imaginar qué pasará mañana como si eso pudiera alterar el resultado. A veces creo que si escribo lo bastante rápido, las cosas que temo no llegarán a ocurrir, o que las que deseo se quedarán quietas, esperando a que yo termine el párrafo. Pero el mundo no se inmuta.

Últimamente pienso mucho en que escribir es un acto de adivinación. Leo El cuento de nunca acabar, de Carmen Martín Gaite, y subrayo una frase en la que dice «Me metí, pues, en un intrincado hojaldre de teorías sobre la expresión oral y escrita». Me reconozco en eso. Quizá porque llevo más de diez años dando talleres, inventando ejercicios, proponiendo juegos para que otras personas escriban, pensando en cómo abrirles una puerta a algo que todavía no saben que quieren contar. Son muchos años buscando la receta perfecta del pastel y nunca sale igual.

Hacer un taller, acompañar un texto, leer un borrador ajeno, siempre tiene algo de futurismo doméstico: es mirar un párrafo y adivinar en qué se puede convertir, dónde está el hilo que hay que tirar, qué frase habría que desmontar para que todo respire. Es adivinar, también, hasta dónde quiere llegar la persona que lo ha escrito, aunque aún no lo sepa. Y en ese proceso, hay algo de septiembre: todo está a punto de empezar, pero todavía no sabemos en qué se va a convertir.

Yo misma, cuando escribo, no sé nunca dónde voy a acabar. Lo único que tengo claro es el impulso inicial, la incomodidad o el deseo que me hace sentarme. El resto es incertidumbre, una especie de radar afinado por la costumbre. Esa incertidumbre es la que me hace volver a la escritura una y otra vez.