Adictos El futuro se escribe en e-book pero, hasta que el destino nos alcance, al libro le queda mucho papel FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 1 mayo 2019, 16:30

Sostiene Paco Puche –nuestro subversivo Pereira– que los libros son adictivos. Porque se dejan tocar. Porque huelen. Porque te atrapan cuando los abres. Por eso, el apocalipsis digital que alertaba de que en unos años íbamos a dejar de usar volúmenes, bibliotecas y librerías no se ha cumplido. El futuro se escribe en e-book pero, hasta que el destino nos alcance, al libro le queda mucho papel. Me acuerdo de las palabras de Puche cada vez que paso estos días por la plaza de la Merced. Allí se ha hecho fuerte la Feria del Libro. Mira que intento darle esquinazo, pero no hay manera. Los libros me llaman y, una vez allí, no puedo evitar ojearlos, cogerlos y decirle al librero que me lo ponga para llevar. O para regalar. Confieso mi adicción. La única buena que tengo, me temo. Bendita ruina.

El librero Puche es de los que no faltan a pie de caseta con su legendaria Proteo-Prometeo, que acaba de cumplir medio siglo de historia entre líneas. Aunque por la plaza veo sobre todo a Jesús Otaola, que se encarga ahora de escribir las nuevas páginas de la veterana librería. Junto a ella, Luces, Cómic Stores, Agapea, Casa del Libro y Fnac han sacado estos días sus lomos al aire. A una Feria del Libro que quiere despertar su tiempo de gloria, pero que necesita más apoyo. Y más iniciativas. Este año tiene no solo libros que quiero leer, sino encuentros y firmas que no me he perdido. Ni me pienso perder. Aunque su programación es de andar por casa. Le falta no solo proyección, sino también los grandes autores que andan estos días afilando sus bolígrafos y sus dedicatorias por las citas literarias de media España.

A la feria la están salvando los muebles de las casetas los de aquí. Como 'El Vecino', tras el que se esconde el dibujante Pepo Pérez al que muchos ya seguían antes de que Netflix se fijase en su cómic. Estoy deseando tener en mis manos esa poesía reunida que se va a presentar mañana y que nos va a traer de vuelta al maestro Alcántara más eterno. Y el que no haya leído 'SUR', de Antonio Soler, ya está tardando. Arrebatadora, caleidoscópica y calurosa novela que, además, habla de nosotros. Su lectura es adictiva. Aviso.