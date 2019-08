Adelaida Anda sumida en el desconcierto por la actitud de sus padres al confesarles que su corazón late con fuerza por otra mujer JOSÉ MIGUEL AGUILAR Domingo, 4 agosto 2019, 09:53

Hay un vacío de edad en las nuevas generaciones tan grande como el cráter que formó en el imaginario popular la llegada del hombre a la Luna, celebrada a bombo y platillo, fanfarria incluida, por una efemérides para enmarcar, sobre todo por los amantes del Ministerio del Tiempo. Es tan colosal la incomprensión de los jóvenes a ciertos temas que no aciertan a entender conductas o comportamientos otrora habituales, que no normales. Es como si el paso del tiempo se hubiera detenido en la sinrazón y no avanzara hacia los estándares actuales, que no tienen por qué ser sinónimo de modernidad.

Viene esto al caso de una historia verídica que causa cuanto menos sonrojo a aquellos que escuchamos de boca de Adelaida el infierno por el que atraviesa después de confesar a sus padres que su corazón estaba latiendo con fuerza por otra mujer. Sus progenitores desde entonces andan sumidos en la desesperación buscando médicos que curen a su hija o a través de la fe se encomiendan a vírgenes milagrosas para que sanen a su pequeña. Es literal, no literatura. Anda Adelaida ofuscada por la falta de empatía, por decirlo finamente, de sus seres queridos, y entrecomilla lo de queridos... Hay quien no entiende que el amor no tiene sexo, sino alas con las que proclamarlo a los cuatro vientos; se ama a las personas sin distinción de género, se enternece el alma con miradas de complicidad sin atender otras partes, altas o bajas, del ser humano.

Adelaida no comprende cómo sus padres anteponen sus ideales al amor verdadero escudados en tradiciones familiares antiquísimas bajo el pretexto del pasado militar de los mismos. Excusas para preservar la moral familiar. Cuando la semana pasada, con el atardecer como escenario propicio, en un litoral abarrotado de pasión por la música y por la conversación surgió la confesión no tuve más remedio que consolar a Adelaida con entrecortadas palabras de aliento, tal era mi estupefacción. Toñi y Lola, amigas suyas por edad y convicciones, soltaban exabruptos para exhalar el rencor que les consumía por dentro (me he tomado la licencia de omitir los nombres reales vayan a leer los padres estas líneas y sientan vergüenza ajena; bastante vergüenza siente uno ya al escribirlo).

Llevaban razón cuando criticaban sin piedad a esos padres cuya actitud deja tanto que desear, y despotricaban sin ambages contra esos adultos encerrados en la burbuja del tiempo. Espeté que no todos son iguales, no todos los padres acuden a misa para encontrar solución a sus males, bastante tiene la Iglesia con resolver sus problemas para litigar en cuestiones amorosas, porque la homosexualidad hay que verla como un amor sin pasado y con vistas a un futuro en común, sin limitar el poder del corazón, que bastante contrariedades tiene como para que lo juzguemos como el bien o el mal. Quien así piensa que escuche el latido de una persona enamorada y entenderá la belleza de la libertad.