Acerca del miedo a hablar en público

La naturaleza humana se esmera en mostrar patrones antagónicos en múltiples facetas. La propensión a hablar en público es una de ellas donde esa pauta ... se manifiesta de forma más acentuada. Hay personas que, por inclinación natural, están ávidas por salir a hablar de lo que sea, cuando sea y como sea, preferentemente, durante un tiempo ilimitado. El ansia de ejercitarse en la exposición pública sólo es equiparable a la posterior resistencia a abandonar el púlpito o a soltar el micro.

En el extremo opuesto, hay quienes sienten verdadero pánico por tener que disertar, aunque sea fugazmente, ante un auditorio. En estos casos, la reticencia inicial, si, por imposición u obligación ineludible, se supera, va acompañada luego de la celeridad para proseguir el turno en la oralidad. Maestro en estas lides era un conocido financiero andaluz que rubricaba sus concisas intervenciones con un proverbial estribillo: «Y, para no excederme en el uso de la palabra, sin más dilación procedo a cederla a...». A pesar de su parquedad, nos dejó perlas reflexivas de gran valor, aplicables a la gestión financiera y a la vida cotidiana.

Como se destacaba no hace mucho en la sección 'Bartleby' de The Economist, las personas a las que les gusta hablar en público son más afortunadas de lo que creen. A este respecto, se recuerdan los resultados de una conocida encuesta realizada en 1973 entre la población adulta estadounidense. De dicho estudio se desprendía que los norteamericanos manifestaban que temían más a hablar en público que a la propia muerte. Otros sondeos posteriores han confirmado la destacada presencia de dicho temor entre los declarados por las personas, por delante de los atribuidos a las serpientes o a las alturas.

Más recientemente, en 2012, dos profesoras de la Universidad de Nebraska-Omaha (Karen Dwyer y Marlina Davidson) llevaron a cabo un proyecto de investigación, continuado en 2021, para averiguar si los estudiantes de hoy en día siguen declarando que temen más a hablar en público que a la muerte y si, tras completar un curso de oratoria, sus miedos cambian.

En uno de los trabajos publicados por estas autoras se reseña que el miedo a hablar en público (es decir, hablar ante un grupo) «es una ansiedad específica relacionada con la comunicación en la que las personas experimentan excitación fisiológica, cogniciones negativas o respuestas conductuales ante presentaciones reales o anticipadas». Los psicólogos han elaborado el concepto de «ansiedad por hablar en público» (PSA, por sus siglas en inglés), clasificada como ansiedad social, alimentada por una amenaza de recibir evaluaciones insatisfactorias por parte del público. Un nivel elevado de PSA se ha asociado con una preparación deficiente, una toma de decisiones inadecuada en el discurso y un efecto negativo en el rendimiento. Sin embargo, en la práctica, una suficiente preparación es a veces compatible con la reticencia a efectuar una intervención pública, mientras que una elevada propensión a esta última no es incompatible con la insuficiencia de aquélla. No obstante, el temor a las comparecencias públicas mostraba una relación negativa con el nivel educativo de los individuos.

El estudio de Dwyer y Davidson reveló que los estudiantes universitarios seleccionaban hablar en público por delante de cualquier otro miedo, incluida la muerte, tal y como había revelado el estudio de Bruskin de 1973, que se basaba en la población adulta. Ahora bien, a la hora de ponderar los principales temores, los estudiantes seleccionaron, con mayor frecuencia, la muerte, seguida de hablar en público y, a continuación, de los problemas económicos. Las investigadoras concluyen que una disertación en público es el temor más común, seleccionado por los estudiantes con más frecuencia que otros. Sin embargo, no es el más valorado, que, razonablemente, es la muerte.

Por otro lado, los resultados mostraron que, antes de la realización de un curso sobre oratoria, hablar en público era seleccionado con más asiduidad que la muerte y todos los demás miedos, excepto el concerniente a las tragedias familiares. Después de completar el curso, ya no era señalado en mayor medida que la muerte, y ni siquiera figuraba entre los cinco aspectos principales que los encuestados enumeraban. Quizás ahí radica parte de la explicación por la que algunos estudiantes prefieren sustituir las clases presenciales de asignaturas troncales por sesiones de preparación para la oratoria. Una cuestión de elección entre competencias. O, tal vez, un indicio de que el miedo a hablar en público pueda superar al miedo a no aprender.