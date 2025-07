Acerca de la fiscalidad de la vivienda

Una vivienda es un activo peculiar, que presenta características de bien de consumo duradero y de bien de inversión. En el caso de una vivienda ... habitual ocupada por su propietario, las dos funciones coexisten: permite disfrutar del servicio de alojamiento, mientras que, simultáneamente, es una forma de mantener riqueza, cuyo valor puede aumentar o disminuir. En el supuesto de un alquiler a terceros, en lugar de obtener la renta (no monetaria) derivada de su uso personal, se obtiene una renta dineraria.

En España, la vivienda tiene un peso muy importante en la riqueza de los hogares, dentro de la que los activos inmobiliarios representan el 70% de los activos totales, cifra que, para la gran mayoría de hogares, llega al 80%. Por otro lado, aunque la proporción se ha reducido en los últimos años, España es uno de los países europeos donde mayor es el porcentaje de familias que viven en una vivienda de su propiedad (71%).

El sistema tributario despliega sus efectivos a lo largo de todo el ciclo económico de la vivienda. Así, el conjunto de los tributos aplicados en el proceso de promoción inmobiliaria, desde la adquisición de suelo por el promotor hasta la entrega de la vivienda al adquirente final, pasando por las obras de urbanización y edificación, representa, aproximadamente, una quinta parte del precio final, y ello sin tener en cuenta los aprovechamientos urbanísticos previstos por la legislación.

En España, la vivienda tiene un peso importante en la riqueza de los hogares, en la que los activos inmobiliarios son el 70% de los totales

A partir de ese momento de la entrega de la vivienda, esta queda sometida al gravamen recurrente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y, en su caso, al del Impuesto sobre el Patrimonio. También al IRPF, por los rendimientos imputados de las viviendas no arrendadas a disposición de los propietarios o de los alquileres percibidos. No es objeto de gravamen la renta (no monetaria) obtenida por los propietarios de su vivienda habitual.

No obstante, sí se computa como renta en la contabilidad nacional. El concepto de renta atribuida a la vivienda ocupada por su propietario se basa en la idea de que el propietario-ocupante podría alquilar la vivienda en el mercado para obtener ingresos por alquiler. Se considera que el hecho de no hacerlo es indicativo de que el valor del servicio de vivienda para el propietario-ocupante debe de ser al menos igual al alquiler no obtenido. Mientras que el propietario del inmueble (que realiza la inversión) y el ocupante (que paga por el alquiler y consume el servicio de vivienda) son dos personas distintas en el caso de las viviendas alquiladas, son la misma persona cuando se trata de viviendas ocupadas por sus propietarios. Sin embargo, no hay que olvidar que el comprador tributa por el precio total en el momento de la compra, por el IVA, si se trata de una vivienda nueva, o por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), si no lo es.

Por lo que concierne a la eventual transmisión posterior de la vivienda, si es onerosa, el comprador tributa por el ITP; si es gratuita, el adquirente ha de hacerlo por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). A su vez, el transmitente tributará por el IRPF, por la posible plusvalía obtenida, así como por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

En un reciente informe del Instituto de Estudios Económicos, en colaboración con el Consejo General de Economistas, se ofrece información acerca de la carga tributaria de la vivienda en España en comparación con otros países desarrollados. En dicho estudio se cuantifica la carga fiscal correspondiente a la inversión en una vivienda, en el conjunto de su vida (adquisición, tenencia y transmisión). Cuando la vivienda se destina al uso del propietario, el tipo impositivo se sitúa en el 30%, el segundo más elevado entre los 40 países analizados, que presentan una horquilla entre el 39% y el -18%. Cuando la vivienda se destina al alquiler, el tipo asciende al 44%, el décimo más alto de los países considerados, cuyos tipos van del 64% al 8%.

Asimismo, en dicho informe se pone de relieve la significación que tiene la fiscalidad relacionada con la vivienda dentro de la recaudación impositiva total. Considerando, en conexión con la vivienda, los impuestos anteriormente mencionados (salvo el ISD), así como el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y la Tasa por licencia de obras, se estima que la recaudación aportada por el sector de la vivienda fue, en el ejercicio 2023, superior a los 52.000 millones de euros, equivalente a un 18% del total ingresado por los referidos tributos.

En definitiva, los impuestos relacionados con la vivienda son un factor relevante en la toma de decisiones económicas, por lo que su diseño tiene gran trascendencia para el funcionamiento y el equilibrio del mercado inmobiliario. Tienen, además, una notoria importancia para la sostenibilidad de las finanzas públicas.