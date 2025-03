Acerca del esfuerzo fiscal en España

¿Se paga mucho o poco en impuestos en España? Según un estudio del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), más de la mitad de los ... ciudadanos españoles (57%) considera que aquí se paga igual o más en impuestos que en Europa, mientras que cerca de una tercera parte (31%) entiende que se paga menos. No obstante, casi un 90% estima que lo que se paga en España es 'regular' o 'mucho', en tanto que sólo un 8% cree que se paga 'poco'. Estas opiniones no se basan en una referencia directa al indicador habitual de la presión fiscal, que era del 37% en 2023, algo inferior a la media de la Unión Europea (40%).

Pese a su extendida utilización, la presión fiscal (impuestos más cotizaciones sociales como porcentaje del PIB) es un indicador muy imperfecto y rudimentario que puede dar lugar a considerables sesgos comparativos, y no ofrece información de los determinantes de los ingresos obtenidos. Por ello, desde hace tiempo, se han venido propugnando indicadores de esfuerzo fiscal a fin de obtener una visión más ajustada de la carga soportada por los ciudadanos. Con carácter general, tales indicadores comparan la presión fiscal real u observada con la que potencialmente podría alcanzarse en función de las circunstancias socioeconómicas de cada país. Al tratarse de una magnitud no observable, el enfoque se topa con la dificultad de estimar dicha capacidad potencial. Hay diversos métodos, con distinto grado de complejidad y sofisticación para resolver ese problema básico.

Una alternativa pragmática e ilustrativa consistiría en efectuar una especie de disección del proceso que lleva a la obtención de una recaudación determinada como porcentaje del PIB. A tal efecto, podemos diferenciar los siguientes componentes:

a) Política impositiva aplicada: comprende el marco establecido por la normativa, atendiendo a su alcance (cobertura de hechos imponibles) y a la intensidad de la carga tributaria (tipos de gravamen y otras disposiciones que influyen en las cuotas de los impuestos). Este componente muestra el posicionamiento oficial respecto al diseño del sistema impositivo.

b) Actividad económica formalmente sujeta a gravamen: dado que los agentes económicos, aunque en distinto grado según su situación, reaccionan a las leyes impositivas, es fundamental conocer qué actividades y operaciones económicas reales resultan gravables en el marco legal vigente.

c) Actividad económica gravada de manera efectiva: debido a fenómenos como la evasión, el fraude, y la elusión fiscales, o la economía sumergida, las bases imponibles efectivas suelen ser bastante inferiores a las potenciales o teóricas.

d) Impacto de la coyuntura económica: la existencia de recursos ociosos, como los asociados al desempleo, resta bases imponibles gravables, y con ello, la recaudación efectiva se sitúa por debajo de la potencial.

e) Medios del sistema de recaudación: el montante obtenido depende también de los medios humanos, materiales y tecnológicos a disposición de la Administración tributaria. Pueden incluirse aquí, asimismo, los mecanismos, nacionales e internacionales, de suministro e intercambio automático de información.

f) Magnitud y efectividad del esquema de sanciones por infracciones en materia tributaria.

g) Actitud de los contribuyentes hacia la fiscalidad, que va a depender de aspectos como la moral fiscal, la confianza en el gobierno, la percepción del grado de corrupción, o la visión sobre el destino, la utilidad y la eficiencia del gasto público.

La presión fiscal es un indicador tosco. Si es del 37% respecto al PIB, este dato no nos da ninguna información acerca del papel que, en esa cifra, juega cada uno de los factores mencionados, ni nos dice si los contribuyentes reales soportan un nivel de imposición razonable o no. El primer paso sería calibrar si la normativa fiscal vigente es adecuada o no según estándares teóricos o internacionales. La información proporcionada por el Índice de Competitividad Fiscal Internacional, elaborado por la Tax Foundation, muestra cómo España se encuentra entre los países con una 'carga fiscal legislativa', que es la que afecta a los contribuyentes cumplidores, elevada. Si, ante unos ingresos públicos considerados insuficientes, se opta por el camino fácil de incrementar la carga impositiva, lo único que se consigue es penalizar a quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias, y acentuar las diferencias respecto a quienes no lo hacen. Con objeto de maximizar los recursos tributarios es esencial hacer un repaso de la situación en cada uno de los apartados descritos y adoptar medidas para reducir los desfases que se dan en cada uno de ellos.